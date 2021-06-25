Başkanı Erdoğan; “YKS, hayattaki basamaklardan biri, başarılar dilerim”

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) gireceklere başarılar diledi. Başkan Erdoğan, YKS’de yarışacak adaylara; “Bu sınav, hayattaki basamaklardan sadece biri. Salona bu düşünceyle girip, stres yapmadan soruları yanıtlayıp, hayallerinize ulaşmaya bir adım daha yaklaşın. Hepinize başarılar dilerim” diye seslendi.



DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan; “YKS, kariyer belirlemenin en önemli anları arasında yer alıyor. Uzun bir süredir devam eden yoğun çabanızın meyvesini toplamanıza az kaldı. Ancak, şunu da asla unutmamalı, bu sınav, hayattaki basamaklardan sadece biri. Sınav günü salona bu düşünceyle girip, stres yapmadan soruları yanıtlayıp, hayallerinize bir adım daha yaklaşmalısınız. İki gün sürecek bu sınav maratonunda ipi göğüsleyeceğinize inancımız sonsuz. Aksi bir durum olsa bile o da dünyanın sonu değil, o nedenle böyle bir durumda farklı alanlara yönelip, çok daha başarılı olabileceğinizi de aklınızdan çıkarmayın. Dualarımız sizinle, Allah hepinize zihin açıklığı versin” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.