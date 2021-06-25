95 kişiyi mağdur eden tefecilerin evinden 2 milyonluk çek ve senet çıktı

Denizli’de yüksek faizle vatandaşlara para vererek mağdur eden çeteye 2 aylık takibin ardından operasyon düzenlendi. 95 kişiyi mağdur eden çete üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda 1 milyon 864 bin TL’lik çek ve senet çıktı.



Denizli’nin Çivril ilçesinde maddi olarak zorluk çeken, banka ve kredi kurumlarından kredi alamayan vatandaşlara yüksek faiz ile borç veren şahısların tefecilik yaptığı tespit edildi. 95 vatandaşı mağdur eden çeteyi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri koordineli olarak 2 ay boyunca fiziki ve teknik takibe aldı. Adım adım takip edilen çete üyelerine ait 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.



1 milyon 864 bin TL’lik çek ve senet çıktı

Şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise ortaya çıkanlar görenleri hayrete düşürdü. 34 mağdur vatandaşa ait 1 milyon 864 bin TL değerinde çek ve senet, 2 adet üçüncü şahıs adına düzenlenmiş sürücü belgesi, 2 adet üçüncü şahıs adına düzenlenmiş tapu ve para alışverişini gösteren doküman, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 200 adet mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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