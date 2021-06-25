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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Atik; “Hiçbir sınav sizin kıymetinizi belirlemeyecektir”

İHA

Vali Atik; “Hiçbir sınav sizin kıymetinizi belirlemeyecektir”

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan öğrenciler için başarı mesajı yayımladı. Vali Atik, “Hiçbir sınav sizin kıymetinizi belirlemeyecektir” dedi.
Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler için başarı mesajı yayımlayarak, “Meslek hayatınızın belirlenmesi ve hayatınızda yeni bir dönemin ilk adımı niteliğinde olması hasebiyle YKS oldukça önemli bir sınavdır. Büyük bir azim ve çabayla hazırlandığınız YKS, eğitim hayatınızdaki önemli dönüm noktalarından biri olabilir; ancak şunu bilin ki sizler bizim için her şeyden daha kıymetlisiniz. Daima size destek olan sevdikleriniz her zaman olduğu gibi bu süreçte de yanınızda olacak ve size destek vereceklerdir. Sınavınız nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, hiçbir sınav sizin kıymetinizi belirlemeyecektir. Gençlerimiz, bizim gelece ışık tutan yanımız, sizler için büyük anlam ifade eden bu sınavın sakin bir ortamda, rahat ve huzurlu geçmesi bizim en büyük önceliğimizdir. Gerek öğrencilerimizin huzurlu bir sınav geçirmesi gerekse halkımızın sağlığının korunması için ilgili kurumlarımız tarafından gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Tüm vatandaşlarımızdan da alınan tedbir kararlarına uymalarını rica ediyor, bir kez daha sevgili yavrularımıza girecekleri Yükseköğretim Kurumlarına Geçiş Sınavı'nda başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” dedi.

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