Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Buharkent Belediyesi ile protokol yeniledi

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Buharkent Belediyesi ile her yıl imzaladığı sağlık protokolünü bu yıl da yeniledi. İmzalanan protokolle belediye çalışanları ve birinci derece akrabaları olan anne, baba, eş ile çocukları muayene ve tetkiklerde geçerli indirimlerden faydalanabilecek.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Buharkent Belediyesi ile imzaladığı protokol 2021 yılı Haziran ayından itibaren bir yıl geçerli olacak. Söz konusu indirim protokolünün her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; “Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nin çalışmalarını yakından takip ediyoruz, Buharkent’e olan ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu protokol ile çalışanlarımız ve birinci derecedeki yakınları indirimli sağlık hizmeti alabilecekler" dedi.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Başkan Erol’u ziyaret eden Kurumsal İletişim ve Pazarlama ekibi adına protokolü birim sorumlusu Zeliha Şit imzaladı. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi söz konusu protokolü resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden duyurdu.

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