Denizli'de 4 tefecilik şüphelisinden 1'i tutuklandı



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde polis tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, mağdurlar adına düzenlenmiş çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çivril Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, maddi olarak zor durumda olan, banka ve kredi kurumlarından kredi alamayan kişilere, yüksek faiz karşılığında borç para vererek tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 2 ay devam eden teknik takibin ardından dün sabah 8 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 23 kişi adına düzenlemiş toplam 1 milyon 62 bin liralık senet, 11 kişi adına düzenlemiş toplam 802 bin liralık çek, ruhsatsız 2 tabanca, 3 av tüfeği, bu silahlara ait 20 mermi ele geçirildi.

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğer 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çivril Deniz TOKAT

2021-06-25 15:18:43



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