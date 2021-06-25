Denizli’de Merkezefendi Belediyesi tarafından oluşturulan lavanta bahçesi ziyarete açıldı. İçerisinde 15 bin lavanta bitkisini bulunduran bahçeye Başkan Doğan gelerek incelemelerde bulundu.



Merkezefendi Belediyesi tarafından Yenişafak Mahallesi’nde oluşturulan lavanta bahçesi ziyaretçilerine açıldı. Merkezefendi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından oluşturulan lavanta bahçesinde 15 bin lavanta bitkisi bulunuyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ziyarete açılan lavanta bahçesinde incelemelerde bulundu. Masal Parkı’na kadar uzanacak olan lavanta bahçesinde ziyaretçilerin fotoğraf çekilebileceği salıncak, masa, televizyon ve resim çerçevesi gibi objeler yer alıyor. Lavanta bahçesi büfe, seyir terasları, yürüyüş yolları ve otopark alanıyla birlikte toplam 35 dekarlık büyüklüğe ulaştı. Lavanta bahçesinin hasadı ise iki hafta sonra gerçekleştirilecek.



“Vazgeçilmez bir yer olacak”

Lavanta bahçesinin Merkezefendi’ye farklı bir hava kattığını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Farklı zenginlikler ve eşsiz güzelliklere sahip bir ilçede yaşıyoruz. Yenişafak Mahallemize kazandırdığımız, 15 bin adet lavantanın bulunduğu bahçemiz, ilçemiz ve ilimiz için vazgeçilmez bir yer olacak. Lavanta bahçesi kokusu ve güzel görüntüsü ile ilçemizi süslüyor ve bambaşka, farklı bir hava katıyor. Buradaki havayı içine çekmek isteyen, bu güzel manzarada fotoğraf çektirmek isteyen misafirlerimiz ile birlikte lavanta bahçemiz önemli bir turizm, önemli bir ziyaret merkezi haline gelecek. İlerleyen yıllarda bu manzara daha güzelleşerek bambaşka bir hale bürünecek. Merkezefendi’yi daha güzel, daha renkli ve daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

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