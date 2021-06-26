Aydem Perakende, ilk kez katıldığı Awards International’ın, Türkiye’de düzenlediği ve Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin yarıştığı CX Turkey Customer Experience Awards 2021’de “En İyi Müşteri Deneyimi Stratejisi”, “Müşteri Deneyimi Dönüşümü” ve “Covid19 Krizi Sırasında Çalışan Deneyimi” kategorilerinde ödül alarak büyük bir başarıya imza attı.



Uluslararası arenada müşteri deneyimi yarışmaları düzenleyen Awards International’ın, Türkiye’de düzenlediği CX Turkey Customer Experience Awards 2021 yarışmasında Aydem Perakende müşteri deneyimi profesyonellerin oluşturduğu bir jüri tarafından yapılan değerlendirmeler gerçekleştirildi. Bunun sonucunda Aydem Perakende; “Covid19 Krizi Sırasında Çalışan Deneyimi” kategorisinde birincilik, “Müşteri Deneyimi Dönüşümü” kategorisinde ikincilik ve “En İyi Müşteri Deneyimi Stratejisi İş Hayatında +25 Yıl” kategorisinde üçüncülük ödüllerini almaya hak kazandı. CX Turkey Customer Experience Ödülleri hakkında açıklamalarda bulunan Aydem Perakende Genel Müdürü Çağdaş Demirağ; “Değişim ve dönüşüm sürecimizde, müşterilerimize sunduğumuz deneyimi artırarak iyileştirmek, canlı tuttuğumuz kültürel değerlerimizi güçlendirmek her zaman önceliğimiz ve odak noktamız oldu. 2020 yılında hep birlikte olağanüstü bir yıl yaşadık. Kurum olarak pandemi başlar başlamaz önceliğimizi müşterilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığı olarak belirledik. Bu doğrultuda attığımız adımların karşılığında ‘Covid19 Krizi Sırasında Çalışan Deneyimi’ kategorisinde birinciliğe layık görülmek bizi ayrıca mutlu etti” dedi.



“Tüm enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz”

Aydem Perakende Genel Müdürü Çağdaş Demirağ; “Müşteri deneyimini merkezimize alarak geliştirdiğimiz, çalışanlarımızın da benimseyerek ve inanarak sahiplendiği yenilikçi politikalarımızla birlikte başardık. Birbirine güvenen, bağ kuran, daima iletişimi ön planda tutan değerli çalışma arkadaşlarımla güçlü bir takım oluşturduk. Bu başarıyı, değişim ve dönüşüm yolculuğumuzda, yenilikleri kucaklayarak müşteri deneyimimizi perçinleyen, özveriyle emek vererek çalışan çalışma arkadaşlarıma armağan ediyorum. Bu yarışmada bizimle birlikte kazanan bir taraf daha var, o da müşterilerimiz. Müşteri deneyimi dönüşüm çalışmaları ile çoklu kanalda müşteriye bakışımızı, müşteri odaklı yaklaşımı merkeze alan tekil bir bakış açısına dönüştürdük. Müşterilerimizin sesini dinleyerek çıktığımız yolda, tüm kanallarda eş zamanlı büyük bir organizasyonel değişim yaşadık. Müşterilerimizin elektrik perakende hizmetleri kapsamında yaşadıkları deneyimi, iyileştirmek için stratejiler geliştirip yeni uygulamalar devreye soktuk. Yapay zeka destekli WhatsApp hattımız ve Aydem Asistan kanallarımız bu alanda, önemli bir müşteri deneyim dönüşümünün başlangıcı oldu.Tüm bu yenilikçi çalışmaların karşılığını; şimdi başarılarımızın taçlandırıldığı ödüllerle alıyoruz. Yenilikleri takip eden, takım ruhuna önem veren, müşteriyi ve çalışanını odak noktasına alan bir şirket olarak başarılarımızı sürdürülebilir kılmak için tüm enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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