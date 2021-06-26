Alevlerin yükseldiği besihanede 22 büyükbaş hayvan telef oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alevlerin yükseldiği besihanede 22 büyükbaş hayvan telef oldu

İHA

Alevlerin yükseldiği besihanede 22 büyükbaş hayvan telef oldu

Denizli'nin Kale ilçesinde bulunan besihanede çıkan yangında 22 büyükbaş hayvan telef oldu. İşletme sahibi yangına müdahale ettiği sırada yaralanırken, yaklaşık 2 bin adet saman küle döndü.
Olay, Kale ilçesi Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Karauzun'a ait, içerisinde yaklaşık 70 tane büyükbaş hayvanının bulunduğu besihane henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Besihanede bulunan samanlarında alev alarak tutuşması sonrası büyüyen alevler besihaneyi sardı. O esnada çevredeki vatandaşlar ve Karauzun içeride bulunan hayvanları dışarıya çıkarıp tahliye ederken, 112’yi arayıp ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipler büyüyen yangına müdahale ederken, içeride bulunan diğer hayvanları çıkarmaya başladı. Çoğu büyükbaş yaralı olarak dışarıya çıkarıldığı sırada, besihane sahibi Karauzun ise alevlere müdahale ederken yaralandı. Vücudunda çeşitli yerlerinde yanık olan Karauzun, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardında ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu söndürdüğü yangında, besihanede bulunan 22 büyükbaş hayvan telef oldu. Yaralı olarak çıkarılan diğer hayvanların ise kesileceği belirtilirken, besihanede bulunan yaklaşık 2 bin adet saman ise küle döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çiftçinin samanına göz diken 3 hırsız tutuklandı Saman balyasının fiyatının yükselmesini fırsat bildiler
YEREL HABERLER Çiftçinin samanına göz diken 3 hırsız ...
Aydem Perakende, ilk kez katıldığı Awards International 2021’de 3 ödül alarak büyük başarıya imza attı Aydem Perakende Genel Müdürü Çağdaş Demirağ: “Tüm enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Aydem Perakende, ilk kez katıldığı Awards ...
Ege Et Bank market Denizli'ye organik ve ucuz et yedirecek Ege Et Bank işletmecisi Selahattin Ergün; “Hedefimiz halka sağlıklı, kaliteli et yedirmek”
YEREL HABERLER Ege Et Bank market Denizli'ye organik ve ucuz et ...
Otomobille motosiklet çarpıştı: 1'i ağır, 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille motosiklet çarpıştı: 1'i ağır, 2 yaralı
Denizli’de spor kursları 20 branşta kaldığı yerden başlıyor Denizli Büyükşehir spor kurs kayıtları başlıyor
YEREL HABERLER Denizli’de spor kursları 20 branşta kaldığı yerden ...
Kekiğin boyunu kısaldı, rekolte yarı yarıya düştü Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici: “Üreticimiz bu sene kekikte de hayal kırıklığıyla karşı karşıya”
YEREL HABERLER Kekiğin boyunu kısaldı, rekolte yarı yarıya ...
Engelli yaşlı kadın 66 saat sonra sağ bulundu
YEREL HABERLER Engelli yaşlı kadın 66 saat sonra sağ bulundu
Hırsızlar şimdide çiftçinin samanına göz dikti Kuraklık saman fiyatını arttırdı, saman balyalarına hırsız dadandı
YEREL HABERLER Hırsızlar şimdide çiftçinin samanına göz ...
Kızılcabölükspor'da başkan yeniden Osman Duran 
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor'da başkan yeniden Osman Duran 
Burun ameliyatında yeni yöntem 'Çatıda Denge Tekniği' Egekent Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanından burun ameliyatlarına yepyeni soluk!
YEREL HABERLER Burun ameliyatında yeni yöntem 'Çatıda Denge ...
Engelli yaşlı kadından 58 saattir haber alınamıyor Yaşlı kadından aramaların 2’inci gününde bir iz bulunamadı
YEREL HABERLER Engelli yaşlı kadından 58 saattir haber ...
ByLock yüklü telefonlar, duşakabinden çıktı
YEREL HABERLER ByLock yüklü telefonlar, duşakabinden çıktı
Lavanta bahçesi ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Lavanta bahçesi ziyarete açıldı
FETÖ’den ihraç öğretmen ve 2 üye saklandığı hücre evinde yakalandı FETÖ operasyonunda yakalanan 3 kişiden 2’si tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ’den ihraç öğretmen ve 2 üye saklandığı hücre ...
Denizli'de 4 tefecilik şüphelisinden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli'de 4 tefecilik şüphelisinden 1'i tutuklandı
Annesine karşı olan son görevi kendi yerine getirdi
YEREL HABERLER Annesine karşı olan son görevi kendi yerine getirdi
Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Buharkent Belediyesi ile protokol yeniledi
YEREL HABERLER Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Buharkent Belediyesi ...
Vali Atik; “Hiçbir sınav sizin kıymetinizi belirlemeyecektir”
YEREL HABERLER Vali Atik; “Hiçbir sınav sizin kıymetinizi ...
Eski eşini barışma isteğini geri çevirdiği için bıçaklamış
YEREL HABERLER Eski eşini barışma isteğini geri çevirdiği için ...
Bomba gibi patlayan kamyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Bomba gibi patlayan kamyonun yeni görüntüleri ortaya ...
Görüp hayal etti, kendi traktörünü yaptı
YEREL HABERLER Görüp hayal etti, kendi traktörünü yaptı
95 kişiyi mağdur eden tefecilerin evinden 2 milyonluk çek ve senet çıktı
YEREL HABERLER 95 kişiyi mağdur eden tefecilerin evinden 2 milyonluk ...
Denizli’de otomobil sayısı yüzde 4,9 arttı Denizli’de araç sayısı 2021 Mayıs ayı ile 434 bin 541’e ulaştı
YEREL HABERLER Denizli’de otomobil sayısı yüzde 4,9 arttı Denizli’de ...
Başkanı Erdoğan; “YKS, hayattaki basamaklardan biri, başarılar dilerim”
YEREL HABERLER Başkanı Erdoğan; “YKS, hayattaki basamaklardan biri, ...