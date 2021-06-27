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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boş bulduğu duvara resim yapıyor

İHA

Boş bulduğu duvara resim yapıyor

Denizli’de emekli Gürcan Ekici, 20 yıldan bu yana duvar ressamlığı yapıyor. Ekici, trafo binaları, hastaneler, kafeler, kahvehaneler, restoranlar, berber salonlarında yaklaşık 700 duvara resim yaptı.
Denizli’de yıllarca devlet memurluğu yaptıktan sonra 11 yıl önce emekliye ayrılan Gürcan Ekici, 20 yıldan bu yana duvar ressamlığı yapıyor. Bu güne kadar trafo binaları, hastaneler, kafeler, kahvehaneler, restoranlar, berber salonları başta olmak üzere 700 farklı duvara yağlı boya resim yapan Ekici, yurt içinde farklı illerde ve yurt dışında da birçok ülkede duvarlara resim çizdi. Genellikle manzara resimleri yapan Ekici, çizdiği resimlerin tasarımını da kendi yapıyor.
Duvarın büyüklüğüne göre duvar resmini üç gün ile bir haftada bitirdiğini anlatan Ekici, "27 yıl memur olarak teknik ressamlık yaptıktan sonra 2010 yılında emekli oldum. Çalıştığım dönemde hafta sonu veya yıllık izinlerimde yine resim yapıyordum. Emekli olduktan sonra tamamen resme yöneldim. Önceleri köy içerikli tablo çalışmalarım oluyordu. Son zamanlarda tablo resim çok ilgi görmemeye başladı. Birçok insan resim yapmaya başladı. Dolayısıyla görüntü anlamında cep telefonları, fotoğraf makineleri yaygınlaşmasıyla bir doyuma ulaşıldı. Benim doğa çalışmalarım yaklaşık 20 yıl öncesine dayanıyor. Büyük boyutlu çalışmalar olduğu için açık söyleyeyim işin ticari yönüyle değerlendirecek olursak duvar resimlerinden para kazanıyorum. Duvar resimleri bu anlamda bana baya katkı sağlıyor. Yaklaşık 700 civarında duvar resmi yapmışımdır. Genelde duvar resimlerini talep üzerine yapıyorum. Konular da talep üzerine oluyor, bazen bana bırakıyorlar. Bugüne kadar çok alan boyadım. Metrekare bazında söyleyecek olursak bin 200 metrekare alanda resim yapmışımdır. Talep edildiğinde başka şehirlere yurtdışına gittiğim oldu. Elektrik trafo binaları, hastaneler, kafeler, kahvehaneler, restoranlar, berber salonları gibi insan sirkülasyonu olan yerlerde çalışmalarım oluyor. Arkamda görmüş olduğunuz resmin yapımı üç gün sürdü. Talep eden arkadaşım konuyu belirledi. İçeriğini ise kafama göre dizayn ettim. Yaklaşık 15 metre eni 3 metre uzunluğu var. Artık ben büyük duvarlara alıştığım için tuvallerde çalışamıyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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