Denizlispor'da kayyuma son 3 gün 

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig'den 1'inci Lig'e düşüp olağan genel kurulda başkan adayı çıkmayan Denizlispor´da, 1 Temmuz´a kadar yönetime talip olan olmazsa kulüp kayyuma devredilecek. Geçen 16 Haziran´da yapılan seçimde transfer yasağı ve borç yükünün fazla olması nedeniyle başkanlık için aday çıkmayan Denizlispor´da mevcut yönetime verilen 2 haftalık süre bu hafta içi sona erecek. Yönetim belirsizliğine sürüklenen Ege ekibinde görevi bıraktıklarını açıklayan mevcut yönetim geçen süre zarfında yeni bir kongre kararı da almadı. Kalan 3 günlük süre içerisinde yönetime aday çıkmadığı takdirde Denizlispor kayyuma devredilecek.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
2021-06-27 11:51:54
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