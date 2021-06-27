Denizlispor'da kayyuma son 3 gün 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig'den 1'inci Lig'e düşüp olağan genel kurulda başkan adayı çıkmayan Denizlispor´da, 1 Temmuz´a kadar yönetime talip olan olmazsa kulüp kayyuma devredilecek. Geçen 16 Haziran´da yapılan seçimde transfer yasağı ve borç yükünün fazla olması nedeniyle başkanlık için aday çıkmayan Denizlispor´da mevcut yönetime verilen 2 haftalık süre bu hafta içi sona erecek. Yönetim belirsizliğine sürüklenen Ege ekibinde görevi bıraktıklarını açıklayan mevcut yönetim geçen süre zarfında yeni bir kongre kararı da almadı. Kalan 3 günlük süre içerisinde yönetime aday çıkmadığı takdirde Denizlispor kayyuma devredilecek.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

2021-06-27 11:51:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.