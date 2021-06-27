Böbrek nakli olduğu annesiyle sınava geldi



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de üniversite sınavına hazırlanırken rahatsızlanan ve yapılan kontrollerde böbrek yetmezliği ortaya çıkan Beyzanur Taşdemir (19), annesinden nakledilen böbrekle hayata tutundu. Böbrek nakli 19 Mayıs'ta gerçekleşen Taşdemir, hastanede kaldığı sürede hazırlandığı YKS'ye katıldı. Güzel Taşdemir (46) böbreğini verdiği kızını, sınavda da yalnız bırakmayıp, okul bahçesinde çıkışını bekledi.

Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi'nde yaşayan Beyzanur Taşdemir, üniversite sınavına hazırlanırken, Mayıs ayında rahatsızlanınca Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık kontrolünde, Taşdemir'in böbrek yetmezliği başlangıcı yaşadığı ve diyaliz tedavisine girmesi gerektiği belirlendi. Güzel Taşdemir, kızının tedavi altında bir yaşama başlamasına ve bu halde sınavlara hazırlanmasına gönlünün razı olmadığını söyleyip, böbreğini vereceğini bildirdi. Yapılan testlerde de anneyle kızının dokularının uyuştuğu tespit edildi.

19 MAYIS'TA AMELİYAT OLDU

PAÜ Hastanesi Organ Nakli Bölüm Sorumlusu Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Murat Özban tarafından, 19 Mayıs'ta gerçekleştirilen ameliyatla, Güzel Taşdemir'den alınan böbrek, Beyzanur Taşdemir'e nakledildi. Bir süre hastanede tedavisi devam eden Beyzanur Taşdemir, bu sırada hasta yatağında YKS'ye hazırlığını bırakmadı, sürekli testler çözüp üniversite sınavına çalıştı. Güzel Taşdemir'in sürekli desteklediği Beyzanur Taşdemir, Mayıs ayı sonunda hastaneden taburcu oldu ve Cumartesi günü PAÜ Teknoloji Fakültesi binasında 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) Temel Yeterlik Testi'ne (TYT) katıldı. Hastanede kızını bir an olsun yalnız bırakmayan Güzel Taşdemir, sınav günü de desteğini sürdürdü, okul bahçesinde kızının sınavdan çıkışını bekledi.

Sınav sonrası kendisini bekleyen annesine sarılan Beyzanur Taşdemir, "Canım anneme minnettarım, hastalığım ortaya çıktığı andan itibaren beni yalnız bırakmadı. Bana yeni bir hayat verdi. Sınava hazırlanırken, böbreğini bana vererek diyaliz tedavisine girmemi engelledi. Zorlu bir süreç geçirdik. 19 Mayıs'ta nakil oldum. Şimdi daha iyiyim. Hastanede tedavi görürken, sürekli test çözdüm, sınava hazırlandım. Sınav iyi geçti, iyi bir sonuç alacağıma inanıyorum. Meslek olarak çocuk gelişimi istiyorum" dedi.

Güzel Taşdemir ise kızının sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi. Anneden kızına organ naklini yapan Doç. Dr. Murat Özban ise, üniversite sınavına hazırlanan Beyzanur Taşdemir'in tedavi ve sınav sürecini iyi atlattığını belirterek, "Bize başvurduğunda böbrek yetmezliği vardı. Sınava hazırlanırken diyaliz süreci ortaya çıktı. Anne böbreğini vermeyi kabul etti ve kızına nakli yaptık. Sınav sürecinde bize güvendiler. Biz de onların bu süreci iyi atlatması için elimizden geleni yaptık. Annenin verdiği böbrekle diyaliz süreci yaşanmadan Beyzanur'u sağlığına kavuşturduk. Ameliyatın ardından 10 günlük bir tedavi süreci yaşadı. Hastanede yatağında sınava hazırlanırken, motivasyonunu hiç kaybetmedi. Artık yeni bir hayata başladı, umutla geleceğe yürümeyi amaçlıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-06-27 13:22:04



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