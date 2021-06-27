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Kazaya karışan yabancı uyruklu şüpheliler, kaçmak isterken vatandaş engeline takıldı

İHA

Kazaya karışan yabancı uyruklu şüpheliler, kaçmak isterken vatandaş engeline takıldı

Denizli’de seyir halinde olan motokurye ve elektrikli bisiklet kavşakta kafa kafaya çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı kazada, yabancı uyruklu şüpheliler olay yerinde gitmek isterken tartışma çıkardı.
Kaza Pamukkale ilçesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki motokurye ile elektrikli bisiklet dikkatsizlik sonucu kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motokurye yaralanarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar yaralılara yardım ederken, 112’yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri motokuryeye yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan elektrikli bisikletteki yabancı uyruklu 2 kişi polis ekipleri gelmeden bölgeden uzaklaşmak istedi. Çevredeki vatandaşlar yabancı uyruklu kişileri gitmemesi yönünde uyardığı sırada aralarında tartışma çıktı. Bölgeye gelen polis ekipler tartışmaya müdahale ederek, şüphelileri kaçmadan yakaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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