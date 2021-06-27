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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alevlerin evine ulaşmaması için ezan okudu

İHA

Alevlerin evine ulaşmaması için ezan okudu

Denizli’de ormanlık alanda başlayan ve giderek geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yerleşim alanlarına doğru ilerleyen alevlerden korkan bir kişi, yangının evine kadar ulaşamadan söndürülmesi niyetiyle yangına doğru dönerek ezan okudu.
Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek kent merkezine yakın alana doğru yaklaşmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler arazinin engebeli ve dağlık olmasından dolayı yangına müdahalede güçlük çekti. O esnada alevlerin evlerine doğru yaklaştığını gören bir vatandaş yangının evine ulaşmaması için elini kulağına koyup ezan okudu.

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