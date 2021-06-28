Yaklaşık 8 yıldır Parkinson hastası PAÜ’de uyanık işlem ile sağlığına kavuştu Beyin Cerrahi AD. Dr. Öğr. Üyesi Ümit Akın Dere: “Hasta için hayat kalitelerinde belirgin bir artış görülmektedir”

Denizli’de 8 yıldır Parkinson hastalığıyla mücadele eden ve ilaç tedavisiyle iyileşemeyen 41 yaşındaki Süleyman Gör, PAÜ Hastanesi Beyin Cerrahisi ekibi tarafından uyanık halde alındığı ameliyatla birlikte eş zamanlı gerçekleştirilen nörolojik muayeneyle sağlığına kavuştu.



Denizli’de 41 yaşındaki Süleyman Gör, 2 yıl önce Pamukkale Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Yaklaşık 8 yıllık bir Parkinson hastalığı olduğu tespit edilerek tedavi işlemleri başlatıldı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi (PAÜ) Beyin Cerrahi AD. Dr. Öğr. Üyesi Ümit Akın Dere yapılan tedavi hakkında bilgi verdi. Dere; “Derin beyin stimülasyonu ya da halk arasında bilinen adı ile ‘Beyin Pili’ tedavisi özellikle son 20 yıldır ülkemizde ve dünyada giderek artan bir sıklıkla kullanılmaya başlamıştır. Özellikle, ellerde titreme, hareketlerde yavaşlama, yürüme güçlüğü ile başlayan Parkinson Hastalığı tedavisinde kullanılan bu tedavi aynı zamanda vücutta istemsiz kasılmaların oluştuğu distoni hastalığı ya da ellerde daha sık olmak üzere baş ve vücutta titreme ile ortaya çıkan tremor hastalığının tedavisinde de uygulanmaktadır. Düşük komplikasyon riski ve kontrol edilebilir etkisi ile her geçen gün kullanımı artmaktadır. İlerleyen yıllarda daha birçok hareket bozukluğu, epilepsi ve psikiyatrik hastalıkların tedavisinde de kullanıma gireceği düşünülen bu yöntem ile hastaların şikayetlerinde etkin bir düzelme izlenirken ilaç bağımlılığı ve ilaçlara bağlı oluşan yan etkilerden kurtulma şansıyla beraber hem hasta için hem de hasta yakınları için hayat kalitelerinde belirgin bir artış görülmektedir” dedi.



“Uyanık halde ameliyat edilen hastadaki hedef nokta, eş zamanlı muayeneyle tespit edildi”

Hastaneye başvuran Süleyman Gör’ün durumuyla ilgili bilgi veren Dr. Ümit Akın Dere, tüm hastalara erken tanı ve tedavinin önemine de dikkat çekti. Dr. Dere; “2 yıl önce beyin pili ameliyatı uyguladığımız 41 yaşındaki Süleyman Gör bize başvurduğu zaman 8 yıllık parkinson hastası idi. Nöroloji bölümümüzce düzenli takip ve tedavileri yapılan hastamızın artık ilaç tedavisinden istenen yanıtların alınamaması neticesinde derin beyin stimülasyonu ameliyatı açısından bölümümüze yönlendirilmişti. Kliniğimizde yatırılarak tetkikleri hazırlanan hastamızın nöroloji, psikiyatri ve beyin cerrahisi bölümlerince multidisipliner olarak değerlendirilmesi sonrasında beyin pili ameliyatı için uygun bulundu. Hastamıza ameliyat sırasında uyanık olacağı ve işlem ile eş zamanlı olarak nörolojik muayenesinin yapılacağı ve bu şekilde en doğru hedefin tespit edileceği anlatıldıktan sonra hastamıza beyin pili takılması işlemi uygulandı. İki yıldır düzenli olarak takip ve tedavisi devam eden hastamız artık günlük işlerini tek başına yapabilmekte ve aktif olarak sosyal hayatını sürdürebilmektedir. Süleyman bey gibi daha birçok hastamızın öncelikle Denizli’den olmak üzere Ege bölgesinden ve ülkemizin birçok şehrinden hastanemize gelerek tedavi oluyorlar” diye konuştu.

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