24 ayrı dosyadan 65 yıl hapis cezası alan şahıs yakalandı

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Denizli’de 24 ayrı dosyadan toplam 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan ve firari olarak aranan şüpheli yakalandı.

Denizli’de hakkında yakalama emri bulunan ve aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan ve 24 ayrı dosyadan toplamda 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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