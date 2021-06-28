Denizli'de uyuşturucu ticaretine 8 tutuklama

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün kentte, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 25 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 150 gram eroin, 28 gram bonzai, 63 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve şarjör ile 3 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-06-28 18:03:57



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