FETÖ’nün özel eğitim yapılanmasındaki 10 kişi tutuklandı

Denizli’de FETÖ silahlı terör örgütünün mütevelli ve özel eğitim yapılanmasında bulunduğu ve haklarında 1 yıldan 7 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 şüpheli yakalandı.

Denizli’de FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında örgütün mütevelli ve özel eğitim yapılanmasında bulundukları tespit edilen ve kesinleşmiş hapis cezası aranan 10 şüpheli emniyet operasyonu ile yakalandı. FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası alan 5, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis ceza bulunan 3 olmak üzere toplamda 10 şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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