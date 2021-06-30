Denizli'de firari 10 FETÖ hükümlüsü tutuklandı

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Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin 'mütevelli ve özel eğitim yapılanması'nda bulundukları tespit edilen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 10 kişi, yakalandı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen hükümlüler, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden haklarındaki kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişilere yönelik operasyon yaptı. FETÖ/PDY'nin 'mütevelli ve özel eğitim yapılanması' içinde oldukları tespit edilen ve 1'er yıl 13'er ay ile 7'şer yıl 6'şar ay arasında hapis cezasıyla aranan 10 kişi yakalandı. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 10 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-06-30 17:38:18



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