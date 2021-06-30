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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muharrem İnce, Denizli’de partisinin il başkanlığını açtı

İHA

Muharrem İnce, Denizli’de partisinin il başkanlığını açtı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il başkanlığının açılışı için Denizli’ye geldi. Otobüsle şehir turu yapan Başkan İnce, ardından vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin hizmet binasının açılışını yapmak ve bir dizi ziyarette bulunmak üzere Denizli’ye geldi. Parti binasının önünde kurulan platformda konuşarak vatandaşlarla bir araya gelen İnce, yaptığı açılış konuşmasının ardından çocuklarla fotoğraf çektirdi. Başkan İnce, ardından kurdeleyi keserek binayı hizmete sundu. Denizli’den ayrılacağı sırada Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda vatandaşlarla beraber yürüyen Başkan İnce, burada da vatandaşlar ile fotoğraf çektirdi. Platformda yaptığı konuşmada 18 yaşındaki genç bir kızın kendisiyle makara yaptığından dolayı arayıp kutladığını belirten Başkan İnce, “Ben size parti binası açılışı yapacağım dedim siz miting yapmışsınız. Geçen gün 18 yaşındaki bir genç kızımız benimle bir makara yapmış. Süper ama ve beni tiye almış. Alay etmeyerek zekasını kullanmış. Benimle mizah yapmış. Bu çocuğun telefonunu bulun, dedim. Açtım telefonu Yaseminciğim seni gözlerinden öperek kutluyorum, ben Cumhurbaşkanı olduğumda da benimle makara yine de yapacaksın dedim. Bizim partimizde fermuar yöntemi var. Yani bir kadın bir erkek, bir erkek bir kadın. Bizdeki sistem bu. Genel başkan üyelerle seçiliyor. Genel başkan üyelerle seçilecek ve bir takvimi var. Önce üyelerin önüne çıkacağız, sonra kurultaya gideceğiz. Dolayısıyla bizde esas bu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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