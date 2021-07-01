Denizlili Salih, LGS birincileri arasına girdi

Denizli Gelişim Koleji öğrencisi Salih Şahin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavından tüm sorulara doğru cevap vererek 500 tam puan almayı başardı.

6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla beraber Denizli Gelişim Koleji’nde okuyan Salih Şahin, tüm sorulara doğru cevap vererek 500 tam puan aldı. Aldığın sonuç sonrası ailesini ve öğretmenlerini gururlandıran Şahin, Türkiye birincilerinin arasına girdi. Denizli Gelişim Koleji Kurucu Müdürü Mehmet Hayit, okulun öğrencilerinin bir çok başarıya imza atarak yüzde 27’sinin yüzde 0,01 yüzde 0,08 dilimine girdiğini ifade ederek, “Alınan sonuçla beraber Türkiye başarı ortalamasının 333 katı bir başarıdır. Denizli ve Türkiye birinciliğinin yanında kitlesel ve oransal başarıda inanılması güç sıra dışı başarılara imza attık. Bu başarının sırrı ise öğrencilerin zekasını, emeklerini ve kabiliyetlerini milli servet olarak görmektir” dedi.

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