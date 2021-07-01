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2021 çobanların talihsiz yılı oldu Kuraklıktan ot bulmakta zorlanan koyun keçiler yıldırımla telef oldu

İHA

2021 çobanların talihsiz yılı oldu Kuraklıktan ot bulmakta zorlanan koyun keçiler yıldırımla telef oldu

Denizli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir Özdemir, yaşanan kuraklıktan dağlarda, yaylalarda koyun keçilerine yedirmek için ot bulmakta zorlanan çobanların ani bastıran yağış ve yıldırım düşmelerinde de olumsuz etkilendiğini söyledi. Başkan Özdemir, 2021 yılında birlik üyesi çobanların koyun ve keçilerden 100’e yakının yıldırım düşmesi sonucu telef olduğuna dikkat çekti.

Yaşanan kuraklık, ani bastıran yağış ve yıldırım düşmeleri çobanları bu yıl olumsuz etkiledi. Birliğe üye çobanların yüze yakın koyun ve keçisi yıldırım düşmesi sonucu telef oldu. Yaşanan kuraklıktan ötürü dağlarda ve yaylalarda ot yetişmedi, filizlenen otlar ise aşırı sıcak ve kuraklıktan sararıp kurudu. Denizli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir Özdemir, çobanlar için 2021 yılının talihsiz bir yıl olduğunu söyledi. En son geçen hafta birlik üyesi çoban Mustafa Gün’e ait Acıpayam İlçesine bağlı Hisar Mahallesi Karakekik Yaylasındaki sürüye yıldırım düştüğünü ve 25 koyunun telef olduğunu anlatan Birlik Başkanı Özdemir, “Sürüsüne yıldırım düşen üyemiz Mustafa Gün, dört yıl önce genç çiftçi projesi kapsamında 38 dişi 2 erkek koyunla sürüsünü kurmuştu. Ancak geçen hafta ani bastıran yağışla birlikte sürüsüne yıldırım düştü ne yazık ki 25 koyunu telef oldu. Ondan öncede Çivril ilçesinde başka bir üyemizin keçi çiftliğine yıldırım düştü, orada da 2526 keçi telef oldu. Serinhisar ilçesinde yine başka bir üyemizin sürüsüne yıldırım düştü orada da koyunlar telef oldu. Bu yıl birliğimize yıldırım düşmesi sonucunda yüze yakın hayvanın telef olduğu bildirildi. Yaşanan kuraklıktan çobanlarımız da çok fazla etkilendi yıllardır akan çeşmeler dereler kurudu, yaylalarda dağlarda otlar yeşermedi, yeşeren otlarda sıcaktan kısa sürede kuruyup gitti” dedi.

Zararın karşılanması için çalışacağız
Kuraklıktan zaten zor günler yaşayan çobanların hiç olmazsa yıldırım düşmesi sonucu yaşadığı zararın karşılanması için birlik olarak kaymakamlıklarla ve belediye başkanlarıyla görüşmeler yaptıklarını belirten Başkan Özdemir, “Çobanlarımızın yıldırım nedeniyle oluşan kayıplarının karşılanması için kaymakamlıklarla belediye başkanlarımızla görüşmeler toplantılar yaptık. Büyükşehir belediye Başkanımız Osman Zolan’la görüşmemiz olacak. Çobanlara kayıplarının karşılığı maddi yardım yada hayvan alınmasıyla ilgili isteklerimizi ilettik ileteceğiz. En son olarak valimizle görüşerek mağdur çobanlarımızın kayıplarının karşılanmasıyla ilgili bir yardım kampanyasının başlatılmasını isteyeceğiz” dedi.

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