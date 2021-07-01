Kardeş belediyelerden vatandaşa fide dağıtımı

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Merkezefendi Belediye Başkanı 1Şeniz Doğan ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Turhan Veli Akyol'u ağırladı.



Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ilçede Başkan Atlı’yı ziyaret ederek İlçe halkı ile bir araya geldi.



Başkan Atlı, Şeniz Doğan ile birlikte ilçedeki esnafları ve pazaryerinde çalışan pazarcıları ziyaret etti. Pazardaki vatandaşlarla da birebir sohbet eden Başkan Atlı ve Şeniz Doğan aynı zamanda fide dağıtımı yaptı.

Pandemi döneminde en çok etkilenen kesimlerden olan üreticilere destek olabilmek için fide dağıtımı yapan Başkan Atlı ve Başkan Doğan vatandaşlardan takdir topladı. İki kardeş belediyenin birlikte yürüttüğü işler için vatandaşlar Başkan Ali Atlı ve Başkan Şeniz Doğan’a teşekkür etti.



Babadağ’da Turizm Çalışmaları Hız Kazanacak

Babadağ’da bir diğer misafirse, Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol oldu. Babadağ’da ‘Turizmi Yeniden Canlandırma Ve Sürdürülebilir Turizm Destinasyonu Oluşturma Projesi’ kapsamında görüşen Başkan Atlı ve Akyol proje hakkında fikir alışverişi yaptı. İlçenin kültür ve turizm potansiyelinin arttırılması ve dijital ortamda tanıtılması ile ilgili bilgilendirme toplantısının gerçekleştirilmesi ile Babadağ’daki turizm çalışmalarının bir başka adımı da atılmış oldu.



“Her Şey Babadağ İçin”

Çalışmaların hız kazanması adına Turan Veli Akyol ile yapılan turizm toplantısı ve Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın ziyaretiyle ilgili konuşan Başkan Atlı “Babadağımızda hem değerli Başkan Şeniz Doğan’ı hem de Turizm Müdürümüz Akyol’u ağırladık. Kardeş belediyemiz olan Merkezefendi Belediyesi’yle birlikte yaptığımız çalışmalar vatandaşlarımız tarafından da onay alıyor. El ele yaptığımız daha birçok projeyle vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.

İl Kültür Turizm Müdürümüz Akyol’la bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Böylelikle Babadağ’daki turizm çalışmalarımız hızlanacak ve Babadağımızın değerine değer katacağız. Babadağ’ın her anlamda gelişmesi ve turizm yönünden daha da ilerlemesi için çalışmalarımızı son sürat devam ettiriyoruz. Her şey Babadağ için” dedi.

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