Çameli'da Yaz Kur'an Kursu ve kurban hazırlıkları gözden geçirildi

Denizli'nin Çameli ilçesinde Vekaletle Kurban Organizasyonu ve Yaz Kur'an Kursu istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda gerekli hazırlık ve çalışmalar görüşülerek sonuçlar karara bağlandı.



Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın organize ettiği “Vekaletle Kurban Organizasyonu” ve "Yaz Kur'an Kursları" Çameli tanıtım, istişare ve seminerleri Merkez Çarşı Camii'nde gerçekleşti. Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıya ilçe müftüsü vekili ve vaizi Fatih Bütün ve tüm din görevlisi hocalar katıldı. Genel gündem, Yaz Kur'an Kurslarıyla ilgili genel bilgilerinden sonra Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan sunuma geçildi. İlçe Müftülüğünün Sosyal Medya ve Haber Koordinatörü Muhammed Hafit Kayhan'ın yaptığı sunumda vekaleten Kurban programının amacı, partner kuruluşlar, kurban fiyatları, bağış yolları, kesim ve dağıtım işlemleri, istatistiki veriler ve diğer bilgilere yer verildi.



Ayrıca toplantının ikinci oturumundan itibaren ilçedeki Kur'an kursu ve camilerde yürütülen tüm yaygın din eğitimi faaliyetlerini koordine etmek, eğitim faaliyetlerinin mevzuata ve başkanlığın eğitim anlayışına uygun şekilde yürütülmesini sağlamak için, gerekli hazırlık ve çalışmalar görüşülerek sonuçlar karara bağlandı.

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