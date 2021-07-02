Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Bozkurt Belediyesi ile protokol yeniledi

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Bozkurt Belediyesi ile her yıl imzaladığı sağlık protokolünü bu yıl da yeniledi. İmzalanan protokolle belediye çalışanları ve birinci derece akrabaları olan anne, baba, eş ile çocukları muayene ve tetkiklerde geçerli indirimlerden faydalanabilecek.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Bozkurt Belediyesi ile imzaladığı belediye çalışanlarını kapsayan indirimli sağlık protokolü 2021 yılı Temmuz ayından itibaren bir yıl geçerli olacak. Söz konusu indirim protokolünün her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Bozkurt Belediye Başkanı Ecz. Birsen Çelik; Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nin Bozkurt’a ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu protokol ile çalışanlarımız ve birinci derecedeki yakınları indirimli sağlık hizmeti alabilecek, her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Özel Denizli Cerrahi Hastanesi adına Başkan Ecz. Çelik’i ziyaret eden Kurumsal İletişim ve Pazarlama Birimi Sorumlusu Zeliha Şit protokolü imzaladı. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi söz konusu protokolü resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden duyurdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.