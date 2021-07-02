Pamukkale Belediyesi yaz spor kurslarına kayıtlar başladı

Pamukkale Belediyesi, gençlerin yaz aylarını spor yaparak geçirmesi amacıyla Yaz Spor Kursları açıyor.

16 branşta 518 yaş arası gençlerin katılabileceği kurslara başvurular başladı. Gençler başvurularını www.pamukkale.bel.tr adresinden yapabilirken, son başvuru tarihi 8 Temmuz 2021 olarak belirlendi.

Pamukkale Belediyesi, sporun ve sporcuların yanında olmaya devam ediyor. İlçe genelinde gençlerin yaz aylarını sporla dolu geçirmeleri amacıyla Gençlik ve Spor Pamukkale İlçe Müdürlüğü’nün katkılarıyla “Pamukkale Belediyesi Yaz Spor Okulları” açılıyor.



16 branşta yüzlerce sporcunun katılacağı spor okullarında başvurular başladı. 518 yaş arası Pamukkaleli gençler ilgi duydukları branşlara www.pamukkale.bel.tr adresinden kayıt yaptırabilecek. Pamukkale Belediyesi engelli gençleri de unutmazken, engel durumlarına göre talep edilen branşlarda özel kursların açılmasını sağlayacak. “Pamukkale Belediyesi Yaz Spor Okulları”nda futbol, basketbol, voleybol, hentbol, badminton, tenis, boks, masa tenisi, jimnastik, okçuluk, taekwondo, güreş, karate, atletizm, judo ve halter branşlarında çalışmalar gerçekleşecek. Atatürk Stadyumu Spor Salonu’nda yapılacak olan basketbol çalışmalarına 818 yaş arası gençler katılabilirken, aynı yerde yapılacak olan badminton çalışmalarına ise 618 yaş arası Pamukkaleliler katılabilecek. Kınıklı Spor Kompleksi’nde yapılacak voleybol çalışmalarına 818 yaş, masa tenisi çalışmalarına 618 yaş, atletizm kursuna 918 yaş, okçuluk kursuna da 1018 yaş arasındaki gençler katılabilecek. Hasan Güngör Spor Salonu’ndaki jimnastik çalışmaları için 518 yaş, basketbol ve voleybol için 818 yaş, masa tenisi için 618 yaş, halter ve judo için 918 yaş, hentbol için 1018, karate için 718 yaş aralığındaki gençler kayıt yaptırabilecek. Denizli Gençlik Merkezi Spor Salonu’ndaki çalışmalara katılmak için masa tenisi ve taekwondo da 618 yaş, güreş için 718 yaş ve judo için ise 918 yaş arası gençler kursiyer olabiliyor.



518 yaş arası gençlerin katılacağı tenis çalışmalarına Kınıklı Mavi Tenis Kortu ev sahipliğinde gerçekleşirken, 918 yaş arası gençlerin katılacağı boks branşı çalışmaları ise Atatürk Stadı Selma Yağcı Boks Salonu’nda yapılacak. 918 yaş grubu gençlerin futbol branşı çalışmaları ise Karşıyaka Saraçoğlu Stadı’nda gerçekleşecek. “Pamukkale Belediyesi Yaz Spor Okulları”na başvurular 8 Temmuz 2021 tarihine kadar yapılırken, çalışmalar 12 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak ve yaz boyunca devam edecek.

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