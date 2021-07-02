Yukatel Merkezefendi'den bir transfer daha

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– Yukatel Merkezefendi Belediyesi, son olarak İtalya Trieste takımında forma giyen Amerikalı pivot Devonte Upson’u renklerine bağladı.



BSL'nin yeni ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi, son olarak İtalya Trieste takımında forma giyen 28 yaşındaki 2,06’lık Amerikalı pivot Devonte Upson ile anlaştı. 2015 Louisiana mezunu olan Upson geçtiğimiz sezon İtalya Ligi'nde 27 maçta, 17,9 dakika, 7,1 sayı, 4.2 ribaund, 0,6 asist ortalamalarını yakaladı.

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