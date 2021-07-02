Merkezefendi'de transfer sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DENİZLİ, (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde tarihinin ilk sezonunu geçirmeye hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi, transfer harekatını sürdürüyor. Denizli ekibi son olarak İtalya'nın Trieste takımında forma giyen ABD'li pivot Devonte Upson ile anlaştı. 28 yaşında, 2.06 boyundaki Upson, 2015 yılında Louisiana Üniversitesi'nden mezun oldu. Upson geçen sezon İtalya Ligi'nde 27 maçta 7.1 sayı, 4.2 ribaund, 0.6 asist ortalamalarını yakaladı. Merkezefendi, transferde daha önce Bahçeşehir Koleji'nden Thomas Akyazılı, Petkimspor'dan Yiğitcan Turna, ABD'li Jeremy Hollowell ve Darüşşafaka'dan Emircan Koşut'u almıştı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2021-07-02 10:56:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.