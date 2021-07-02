Kaybolan Alzheimer hastası için arama çalışması başlatıldı

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, 3 gün önce evinden çıktından sonra bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Ali Toydemir (72) için arama çalışması başlatıldı.

Pamukkale ilçesinin Sümer Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Ali Toydemir, pazartesi günü öğle saatlerinde gezmek için evden ayrıldı. Yakınları, evine geri dönmeyen Toydemir'den haber alamayınca durumu, polise bildirdi. 3 gündür kayıp olan Toydemir için, polis ekipleri arama çalışması başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-07-02 10:59:11



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