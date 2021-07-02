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AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: “Türkiye’nin seçim tarihi Haziran 2023’tür” “Kılıçdaroğlu bilmeyerek söylediyse özür dilemek bu kadar mı zor” “Kadına ve çocuğa karşı cinsel ve şiddet suçları insanlık suçudur”

İHA

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: “Türkiye’nin seçim tarihi Haziran 2023’tür” “Kılıçdaroğlu bilmeyerek söylediyse özür dilemek bu kadar mı zor” “Kadına ve çocuğa karşı cinsel ve şiddet suçları insanlık suçudur”

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, tüm kamuoyu araştırmalarında AK Parti'nin birinci parti olduğunu belirterek, “Türkiye’nin seçim tarihi Haziran 2023’tür” dedi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, partisinin Denizli Genişletilmiş İl Danışman Meclisi Toplantısı için Denizli’ye geldi. Toplantı öncesi AK Parti İl Başkanlığının düzenlendiği kahvaltı programına katılan Kurtulmuş, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin pandemi döneminde en güçlü ekonomilerden biri olduğunu belirten Kurtulmuş, “Türkiye çok şükür pandemi sırasında üretim ekonomisi en güçlü ülkelerden biri oldu. Hem kapasite kullanım oranı hem de Türkiye’nin bu süreçteki ihracat oranı bakımından kayda değer gelişmeyi takip ettiğimizi ifade etmek isterim. Türkiye pandemi şartlarının en ağır seyrettiği dönemlerde bile Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerini korumak için her türlü tedbiri almış, Libya hükümetiyle yaptığı iş birliği anlaşması çerçevesinde münhasır ekonomik bölgeler ile Akdeniz’de egemenlik haklarını tescil ettirmiştir. Ayrıca doğal gaz, petrol arama faaliyetlerini yaparak Akdeniz’deki varlığımızı, aynı zamanda Karadeniz’deki aramalarla hidrokarbon arama faaliyetlerini çok tutarlı bir şekilde sürdürmüştür” dedi.
Reform eleştirilerine değinen Kurtulmuş, “Bazen muhalefetten diyorlar ya '19 yıldan beri iktidardasınız niye reform yapıyorsunuz?' Bu arkadaşlar millet ve devlet yönetmenin ne olduğunu bilmediğini için reformu kitaplarda yazan statik bir şey sanıyorlar. Reform günlük hayatın içerisinde var olan halkın talebini, arzularını siyaseten karşılama programlarıdır. Zaten bu adımları atmıyorsanız eski Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) olduğu gibi statükocu bir parti olursunuz. Geçmişte kalırsınız. CHP hala bu statükoculuğunu üzerinden atamadığı için bu reform adımlarını da anlayamıyorlar” diye konuştu.

“Kadına ve çocuğa karşı cinsel ve şiddet suçları insanlık suçudur”
Sıkça gündeme gelen kadın ve çocuk istismar, şiddet ve taciz suçlarına ilişkin Kurtulmuş, bu suçların insanlık suçu olduğunu söyledi. Kadına karşı şiddet uygulayanların hiçbir mazeretin arkasına sığınamayacağını belirten AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, “Kadına karşı şiddet uygulayan hiçbir mazeretin arkasına sığınamaz. Toplumsal olarak da müsaade etmeyiz. Ama ne yazık ki her gün duyduğumuz şiddet ve istismar olaylarının engellenebilmesi için topyekün neler yapılabilir onu da saymayacağım. Onlarca eylem yapılmış ve çok önemli mesafeler alınmıştır. Bir tek kadınımıza dahi kimsenin elinin kalkamayacağı bir Türkiye’yi oluşturmak boynumuzun borcudur. Bunun için bu 4. Eylem Paketi önemli bir reform paketi olarak Türkiye’nin gündemine gelmiştir. Bu iktidarın tutarlı tavrı” ifadelerini kullandı.

“AK Parti açık ara birinci partidir”
Erken seçim çağrılarına da cevap veren Kurtulmuş, “Bu anlamdaki reformcu tavrı ortaya çıktıkça muhalefetten sürekli erken seçim çağrıları geliyor. Bu erken seçim çağrılarıyla birlikte maalesef Türkiye siyasetinde daha önce hiç görmeyeceğimiz şekilde yalan siyaseti daha fazla artıyor ve hatta tehdit siyasetine başlamış durumdalar. Türkiye’de kamu görevini yapan, millet adına milletin verdiği yetkiyi kullanarak kamuya hizmet eden görevlileri, bürokratları, ilgili kişileri tehdit ederek siyasete onların gözlerini yıldıracak ve hükümetin elini zayıflatacak bir tutum içerisinde olacaklarını zannediyorlar. Bütün bunların hepsi boşadır. Erken seçim meselesine buradan bir kere daha Denizli’den ifade etmek isterim ki Türkiye’nin seçim tarihi Haziran 2023’tür. İnşallah bir yıl sonra da, 2024’de yerel seçimleri yapacaktır. AK Parti küçülüyor falan diyenlere de şunu bir kez daha hatırlamak isterim; hangi kamuoyu anketini getirirseniz getirin hepsinde AK Parti açık ara birinci partidir” dedi.

“Bizim siyasetteki en büyük zaafımız karşımızdaki rakibimizin halidir”
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu topa tutan Kurtulmuş, “Geçtiğimiz hafta iki tane önemli yalan. Ben siyaseten böyle bir polemik üslubunu asla benimsemem ama bunu söylemeyi de bir vazife olarak değerlendiriyorum. Tamda milyonlarca öğrencimizin üniversite sınava girmesine bir gün kala Katarlı öğrencilere tıp fakülteleri açıktır dedikodularını tasarlayarak ‘Gelip tıp fakültesine girecekler’ yalanını söyleyen bir ana muhalefet partisi genel başkanı var. Bizim siyasetteki en büyük zaafımız karşımızdaki rakibimizin halidir. Eğer Kılıçdaroğlu bunu bilmeyerek söylediyse Allah aşkına özür dilemek bu kadar mı zor. Üzerinden bir hafta geçmiştir. ‘Efendim kusura bakmayın. Bu askeri tıp alanında bir işbirliği protokolüymüş. Sadece Katar'la değil, onlarca ülke ile yapılan ve halen devam eden bir anlaşmaymış, bana yanlış bilgi verdiler, özür dilerim ey millet’ dese vallahi söyleyecek sözümüz yok. Maalesef yine bir haber sitesi, muhalefet çevrelerinin alıp kabartarak gündeme getirdiği bir derneğin İstanbul’daki hiç öğrenci olmayan yurdunda televizyon çekimlerinde kullanılan maket silahları göstererek, 'Derneğin kız yurdunda silahlar var. Bu silahlar taşındı' diye haber yapacak kadar alçaldı. Sonra da bu haber muhalefet çevrelerince yayılıyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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