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Numan Kurtulmuş: “Cumhurbaşkanımızı daha yüksek oy oranıyla yeniden seçeceğiz”

İHA

Numan Kurtulmuş: “Cumhurbaşkanımızı daha yüksek oy oranıyla yeniden seçeceğiz”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Denizli’deki Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında yaptığı konuşmada, 15 belediyeyi aldıklarını ve geriye kalan 5 belediyeyi alıp tarih yazacaklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımızı daha yüksek oy oranıyla inşallah yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz” dedi.
Bir dizi ziyaret ve program için Denizli'ye gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’na katıldı. Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, “Herhalde uzun bir aradan sonra ilk sefer yüz yüze bir il danışma toplantısı yapılıyor. Bu toplantıda sizlerle bir olmak nasip oldu ve bundan dolayı Allah’a şükür ederim. Bugünden itibaren de inşallah çalışmalarımızı hızlandırarak daha fazla ve güçlü bir şekilde çalışmalarımızı büyülterek yolumuza devam edeceğiz. Çünkü bizim diğerlerinden farkımız şu; Biz yapacağız onlar yıkacak, biz millete hizmet edeceğiz onlar konuşacak. Dolayısıyla yapmak bize, bozmak onlara, bütünleştirmek bize, dağıtmak onlara düşecek” dedi.

“Yapmak, birleştirmek, büyütmek niyeti olmadığı için millet CHP’yi iktidara getirmiyor”
Hedeflerinin yeniden güçlü bir Türkiye’ye kurmak olduklarını belirten Numan Kurtulmuş, “2023’te inşallah Denizli’de de çok çalışarak Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanımızı daha yüksek oy oranıyla inşallah yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Cumhur ittifakı olarak 15 belediyemiz var. İnşallah geri kalan alamadığımız 5 tane belediyeyi de alarak Denizli’de tarih ve destan yazacağız. Hedefimiz nedir? Türkiye dediğimiz aziz vatanı yeniden güçlü Türkiye’yi kurmaktır. Yani ekonomisinden şehirlerine adap olmuş haline, savunma sanayisinden uluslar arası rekabete, eğitim sisteminden sağlık sistemine kadar her alanda güçlü ve büyük Türkiye’yi kurabilmektir. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olduğu hangi zamanda Türkiye’de kısa dönemlerdeki iktidar olduklarının dışında zaten bu millet niye sittin sene Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidara getirmiyor. Yapmak, birleştirmek, büyütmek niyeti olmadığı için” ifadelerini kullandı.

“Samimiyetle gece gündüz çalıştık”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, “Tüm büyüklerimizin desteğiyle biz buraya geldik ve ben emek vererek katkı sağlayan, dua eden, bir parmak dahi olsa dokunan herkese teşekkür ediyorum. Bizim en büyük sorunumuz yaptıklarımızı çok net bir şekilde anlatamamak. Bu noktada tabi ki de anlatmaması gerekiyor. Bazıları yapmadıkları eyler üzerinde algı yapıyor. Biri bin şeklinde anlatıyorlar ama biz bu güne kadar hiç şov yapmadık, yapmadığımızı yaptık demedik. Samimiyetle gece gündüz çalıştık” dedi.

“Destan yazmak için kararlı ve azimliyiz”
Kendisine verilen emaneti sarsmadan taşıyacağını belirten AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ise, “İnşallah 2023 ve 2071 dahil o yağan yağmurda beraber yürüyeceğiz. Bu emanetin onurunu sarsmadan taşıyacağımı bilmenizi istiyorum. Biz Denizli'miz için AK Parti olarak destan yazmak için kararlı ve azimliyiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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