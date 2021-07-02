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Anız yangını fabrikalara dayandı, işçiler ellerinde yangın söndürme tüpleriyle bekledi

DHA

Anız yangını fabrikalara dayandı, işçiler ellerinde yangın söndürme tüpleriyle bekledi


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, fabrikaların bulunduğu bölgede çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevler fabrikalara kadar dayanırken, işçiler ise ellerinde yangın söndürme tüpleriyle bekledi. Bir fabrikanın bahçesi tutuşurken, işçilerin yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık 50 hektarlık alanda etkili olan yangın söndürüldü.
Bozburun Mahallesindeki fabrikaların bulunduğu bölgede saat 16.00 sıralarında anız yangını başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Alevler, Ahmet Nazif Zorlu Sanayi Sitesindeki fabrikalara kadar dayandı. Alevler bir tekstil fabrikasının bahçesine sıçrarken, çalışanlar da tekstil ürünlerini kurtarmaya çalıştı. İşçiler hortumla su sıkıp, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopterle havadan müdahale edilirken, karadan ise arazözler ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının yaklaşık 50 aracıyla müdahale edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, fabrika sahipleri ve işçiler de alevler sıçraması ihtimali üzerine bina çevrelerinde yangın söndürme tüpleri ve hortumlarla bekledi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın saat 19.00 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü.
Öte yandan, alevlerin bir fabrikaya dayanma anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde; alevlerin birden rüzgarın etkisiyle fabrikaya gelmesi, büyümesi ve işçilerin kaçma anları yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2021-07-02 20:12:34

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