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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merkezefendi’de 310 çocuk sünnet olacak

İHA

Merkezefendi’de 310 çocuk sünnet olacak

Merkezefendi Belediyesi tarafından dar gelirli ailelere destek olmak amacıyla başlatılan sünnet etkinliğine 310 Merkezefendili çocuk kayıt yaptırdı. Bu kapsamda modern cerrahi yöntemlerle çocuklar sünnet edilecek.

Merkezefendi Belediyesi hayata geçirdiği sosyal projelerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi tarafından dar gelirli ailelere destek olmak amacıyla başlatılan sünnet etkinliğine 310 Merkezefendili çocuk kayıt yaptırdı. Şu ana kadar kayıt yaptıran 6 yaş ve üzeri 118 erkek çocuğun sünnet işlemleri uzman doktorlar tarafından modern cerrahi yöntemlerle, hijyenik ortamda gerçekleştirildi. Sünnet çocuklarının sünnet elbiseleri de Merkezefendi Belediyesi tarafından kendilerine hediye edilecek. Özel hastanelerde belirlenen gün ve saatlerde gerçekleştirilen sünnet işlemleri Kurban Bayramı öncesinde tamamlanacak. Merkezefendi Belediyesi, işlemleri tamamlanan çocuklara da 11 Ağustos Çarşamba günü Merkezefendi Kültür Merkezi’nde sünnet şöleni düzenleyecek.

“Geleneksel hale getireceğiz”
Sünnet hizmetini geleneksel hale getireceklerini, böylelikle ihtiyaç sahibi Merkezefendililere destek olacaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak, çocuklarımızı ve ailelerimizi sevindirmek adına başlattığımız bu anlamlı hizmetimiz sayesinde çocuklarımızın sünnet işlemlerini son derece steril ortamda ve uzman hekimler eşliğinde gerçekleştirerek bu özel günde onların yanında oluyoruz. Bundan sonraki yıllarda da bu uygulamamız devam edecek ve geleneksel hale getireceğiz. Biz çocuklarımızın mutlu olabilmesi ve yüzlerinin hep gülebilmesi için çalışıyoruz. Çocuklarımız bizlerin geleceği, biz de evlatlarımızın geleceği adına Merkezefendi Belediyesi olarak her zaman onların ve ailelerinin yanında olacağız” diye konuştu.

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