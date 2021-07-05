Denizli Barosu'nun yeni Başkanı Demirdöğer oldu

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ Barosu'nun Olağan Genel Kurulunda başkanlığa Adnan Demirdöğer seçildi.

Denizli Barosu Hizmet Binası'nda yapılan seçimde, mevcut Başkan Müjdat İlhan, Kerem Tahir Üzelce ve Adnan Demirdöğer başkanlık için yarıştı. Saat 17.00'de oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sayıma geçildi. Genel kurulda 400 oy alan Adnan Demirdöğer baronun yeni başkanı oldu. Seçimde, Üzelce 364 oy alırken, İlhan ise 299 oyda kaldı. Seçimi kazanan Demirdöğer, "Bugün sandık başına gelen tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim. Baromuz bizi göreve getirdi. Beraber kazandık, beraber yöneteceğiz" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-07-05 00:21:55



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