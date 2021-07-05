Kuraklıktan 100 yıldır akan ‘Cavur Pınarı’ da kurudu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuraklıktan 100 yıldır akan ‘Cavur Pınarı’ da kurudu

İHA

Kuraklıktan 100 yıldır akan ‘Cavur Pınarı’ da kurudu

Denizli’de geçen kış istenilen kar yağışı gerçekleşmedi. Yağmur da yağmayınca pınarlar, dereler kurumaya başladı. Acıpayam ilçesinde 2 bin 262 rakımlı EşelerBeloluk Yaylası yolundaki tek su kaynağı 100 yıldır akan Cavur Pınarı da kuraklıktan etkilendi, kurudu.
Denizli’de yaşanan kuraklığın etkileri artarak kendini göstermeye devam ediyor. Geçen kış istenilen miktarda kar yağışı olmadı. Yağmur da yağmayınca doğal su kaynakları da kuraklıktan etkilenmeye başladı. Acıpayam ilçesine bağlı Bademli Mahallesi’nde 2 bin 262 rakımlı Eşeler Beloluk Yaylasına ulaşımı sağlayan yol üzerinde bulunan ve yaklaşık 100 yıldır akan Cavur Pınarı kuraklıktan etkilenip kurudu. Bölgede tura çıkan doğa tutkunlarının uğrak yeri, aynı zamanda yaban hayattaki canlıların su ihtiyaçlarını karşıladığı Cavur Pınarı'nın kurumasıyla bölge susuz kaldı. Cavur Pınarı’nın olduğu bölgede su kaynağının olduğunu 1520 yıl önce buranın çobanlar tarafından düzenlenerek çeşme yapıldığını anlatan doğa tutkunu Sabit Kızılhan, bölgede ve çevre illerde birçok pınarın, çeşmenin ve derenin kuruduğunu, kurak yılların yaşanmaya başlayacağını söyledi.
Acıpayam ilçesinde olduğu gibi çevre ilçelerde ve birçok mahallede kar yağışı olmadığı için yer altı sularının beslenemediğini bu yüzden de çeşmelerin, pınarların, derelerin kuramaya başladığına dikkat çeken Kızılhan, “Acıpayam bölgesinin gezgini olarak bütün dağlarını taşlarını gezen biri olarak gördüğüm kuraklık hat safhada pınarlarımız artık akmıyor. Çeşmelerimiz akmıyor, bu bir örneği, her bir örneği sizi gezdirmeye kalkarsam üç beş gün bu bölgede gezmeniz gerekir” dedi.

“Gördüğüm manzara beni üzüyor”
Suyun kıymetinin bilinmesine ve kuraklığın kendisini üzdüğünü belirten Kızılhan, “Bademli köyü Beloluk Yaylası yolu üzerinde Cavur Pınarı'ndayız. Cavur Pınarı'na ben her geldiğimde bu çeşmeden su içiyordum veya elimi ayağımı yıkıyordum veya havanın durumuna göre saçımı yıkıyordum. Gördüğüm manzara beni üzüyor. Bütün bölgede kuraklık hakim. Havaların da kurak gitmesi sebebiyle pınarlarımız akmıyor, derelerimiz coşmuyor. Suyun kıymetini hep birlikte öğreneceğiz. Nasıl öğreneceğiz, suyun yokluğunu hissettiğimiz zaman öğreneceğiz. Bir örnek daha vereyim Çameli ilçesinin Gürsu Mahallesi vardır. Burası tamamen su kaynaklarıyla Dalaman Çayını besleyen gözleriyle meşhur bir köyümüzdür. Dalaman Çayı’nın su gözlerinin kaynak noktasıdır. Karagöz diye bir pınarımız var orada çiftçi deyimiyle bir kürek, iki kürek, tabiri vardır. Onların deyimiyle söyleyecek olursak beş altı küreklik su bugün arı da inse içeceği su yok. Çekilmiş. Demem odur ki suyumuzun kıymetini bileceğiz. Ben bir gezgin olarak bir de çevre dostu olarak hep Dalaman Çayı’nı dile getirmişimdir, kirliliğin hat safhada olduğunu dile getirmişimdir. Kirletmeyelim yarınlar bizi bekliyor. Nasıl bekliyor kurak yıllar bizi bekliyor. Örneği görüldüğü gibi birçok noktada bunu ispatlayabilirim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uçuruma düşen otomobil sürücüsünü polis ve sağlıkçılar kan ter içinde kurtardı
YEREL HABERLER Uçuruma düşen otomobil sürücüsünü polis ve ...
30 bin fitte sürpriz evlilik teklifi Uçağa yolcu olarak binen genç, hostes sevgilisine havada evlilik teklifi yaptı
YEREL HABERLER 30 bin fitte sürpriz evlilik teklifi Uçağa yolcu ...
Otomobil motosikletle çarpıştı: 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Otomobil motosikletle çarpıştı: 2 ağır yaralı
Düğünde silah çekme kavgası: 1 ölü Düğünde çıkan tartışmada bir kişi pompalı tüfekle boynundan vurularak öldü
YEREL HABERLER Düğünde silah çekme kavgası: 1 ölü Düğünde çıkan ...
Denizli Barosu'nun yeni Başkanı Demirdöğer oldu
YEREL HABERLER Denizli Barosu'nun yeni Başkanı Demirdöğer oldu
Düğünde çıkan kavgada tüfekle vurularak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Düğünde çıkan kavgada tüfekle vurularak hayatını ...
Düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Denizli Barosu yeni başkanını seçti Denizli Barosu 47. Olağan Genel Kurul gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Denizli Barosu yeni başkanını seçti Denizli Barosu ...
Pamukkale’de sosyal tesislerde sona yaklaşıldı Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki: “Aktepe Sosyal Tesisleri şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun”
YEREL HABERLER Pamukkale’de sosyal tesislerde sona ...
Son dokuma ustası 1800’lü yıllardan kalma tezgahta Nikfer bezi dokuyor 82 yaşındaki Ümmühan Apalı: “Nikfer bezini gençliğimden bu yana dokuyorum” Ali Apalı: “1800’lü yıllardan gelen dokuma tezgahında annem 70 yıldır Nikfer bezi dokuyor”
YEREL HABERLER Son dokuma ustası 1800’lü yıllardan kalma tezgahta ...
Uykusundan uyandığında aracının üzerinde başka bir otomobil gördü Uyuyan vatandaş gözlerini açtığında otomobilin üzerinde başka bir otomobil görünce şaşkına döndü
YEREL HABERLER Uykusundan uyandığında aracının üzerinde başka bir ...
Ümit Milli Takım Seçmelerinde Denizli Büyükşehir rüzgarı Genç Judocular Denizli’yi bir kez daha gururlandırdı Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Zolan: “Sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum”
YEREL HABERLER Ümit Milli Takım Seçmelerinde Denizli Büyükşehir ...
Bamya hasadı başladı
YEREL HABERLER Bamya hasadı başladı
Pandemiden sonrası ilk kına gecesi
YEREL HABERLER Pandemiden sonrası ilk kına gecesi
Merkezefendi’de 310 çocuk sünnet olacak
YEREL HABERLER Merkezefendi’de 310 çocuk sünnet olacak
Meclis toplantısı mahallelerde devam ediyor
YEREL HABERLER Meclis toplantısı mahallelerde devam ediyor
AK Partili Ayşe Keşir: Türkiye'nin kadınları üzerinden kimse siyasi basamak yapmasın
YEREL HABERLER AK Partili Ayşe Keşir: Türkiye'nin kadınları ...
Karşı şeride geçen otomobil, kamyonla kafa kafaya çarpıştı
YEREL HABERLER Karşı şeride geçen otomobil, kamyonla kafa kafaya ...
Restoranda satılmaya hazır 170 litre kaçak rakı ele geçirildi
YEREL HABERLER Restoranda satılmaya hazır 170 litre kaçak rakı ele ...
Moto kuryenin çarptığı genç kız ağır yaralandı
YEREL HABERLER Moto kuryenin çarptığı genç kız ağır yaralandı
eTwinning ödül töreni yapıldı
YEREL HABERLER eTwinning ödül töreni yapıldı