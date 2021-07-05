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Çal’ın şair kadını Melahat Kuzu’dan Tekden Hastanesi doktorlarına anlamlı şiir

İHA

Çal’ın şair kadını Melahat Kuzu’dan Tekden Hastanesi doktorlarına anlamlı şiir

Özel Denizli Tekden Hastanesi’nde başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuşan şair, hastaneden taburcu olduktan sonra doktorlara şiir yazdı.

Çal’ın Hançalar Mahallesinde yaşayan Melahat Kuzu, gönlünden ve kaleminden dökülen şiirlerle bölge halkının gönüllerine ulaşmayı başarmıştı. Uzun yıllardır yazdığı şiirlerle Aşık Melahat abla olarak tanınan Melahat Kuzu, Tekden Hastanesi doktorlarının ve çalışanlarının da gönlünde yer edindi. Geçirdiği operasyonlardan sonra sağlığına kavuşarak doktorlarına ve hastaneye teşekkür eden Melahat Kuzu, taburcu olduktan sonra doktorlara şiir yazarak mutlu etti.

“Sağlığıma kavuşturdukları için Tekden Hastanesi doktorlarına teşekkür ederim.”
Kendisini tedavi eden doktorları mutlu etmek için onlara şiir yazdığını belirten Melahat Kuzu, “Tekden Hastanesi’ne geldiğim günden beri herkes benimle çok güzel ilgilendi. Beni muayene eden, çekilen MR’da kitle olduğunu fark eden ve ameliyat ederek beni sağlığıma kavuşturan doktorlarımdan Allah razı olsun. Bugün sağlığıma kavuştuysam onların payı çok büyük. Onlara olan teşekkürlerimi şiirlere dökerek ben de onlar için bir şeyler yapmak ve onları mutlu etmek istedim. Hepsine tek tek teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Tekden Hastanesi’ne teşekkür ederim”
Hastaneye teşekkür eden Melahat Kuzu, “Bel ağrısı şikayetiyle gelip beni MR’a yönlendiren Ortopedi doktoru Op. Dr. Hasan Metineren’e, MR’da kitleleri fark eden Radyoloji doktoru Prof. Dr. Nevzat Karabulut hocama, beni ameliyata alan Üroloji doktorlarından Op. Dr. Ali Gürağaç’a ve ameliyatıma giren Prof. Dr. İbrahim Yıldırım’a ve Kadın Hastalıkları ve doğum doktoru Doç. Dr. Aysun Karabulut hocama ve anestezi doktoru Uz. Dr. Nevin Özcan’a, ameliyat sonrasında destek olan psikiyatri doktoru Uz. Dr. Gülnur Şen’e, yıllar önce eşime anjiyo ve bypass yapan Kardiyoloji doktoru Uz. Dr. Mustafa Demir’e ve Radyoloji doktoru Uz. Dr. Mehmet Aydınlı’ya ve tüm Tekden Hastanesi’ne teşekkür ederim” dedi.

Prof. Dr. İbrahim Yıldırım hocam’a (Üroloji)
İşin ustasısın görevin çetin
Geçiyor bizlere hakların yekün
Adımların emin sözlerin metin
Neyledin hocam beni neyledin
Dünyam kararmıştı şafak eyledin
Op. Dr. Ali Gürağaç hocam’a (Üroloji)
Gözlerin manalı bakar adın Ali’dir Ali
Yürüdüğün yollar demokrasi adalet yolu
Yüreğin merhamet şefkatle dolu
Neyledin Ali hocam beni neyledin
Gizli dertlerime derman eyledin
Doç. Dr. Aysun Karabulut hocam’a (Kadın Hastalıkları ve Doğum)
Akşamdan doğarmış seher yıldırı
Yüreğimden gitti dert ile sızı
Yetim koymadın hocam oğlanı, kızı
Neyledin Aysun hocam beni neyledin
Bütün dertlerime paydos eyledin
Uz. Dr. Gülnur Şen hocam’a (Psikiyatri)
Bazen deli deyip gülerler bize
Sevgimiz sonsuzdur dağlardan yüce
Gönüller meleği derim yavrum ben size
Neyledin Gülnur hocam beni neyledin
Gönlüm kararmıştı şafak eyledin
Uz. Dr. Mustafa Demir hocam’a (Kardiyoloji)
Adın Muhammed’in adı Mustafa
Rabbim yüreğine vermesin cefa
Dertlere dermansın verirsin sefa
Neyledin Mustafa hocam beni neyledin
Gönlüm güzel idi bahar eyledin
Op. Dr. Hasan Metineren hocam’a (Ortopedi)
Dertlerimi bir bir anlattım sana
Tatlı merhametli baktın sen bana
Gönüller meleği derim kuzum ben sana
Neyledin Hasan hocam neyledin
Bir bilsen size çok dualar eyledim
Uz. Dr. Mehmet Aydınlı hocam’a (Radyoloji)
Sen bebekken elimizde büyüdün
Rabbim izin verdi çabuk yürüdün
Türkiye’min efsanesi sen idin
Neyledin neyledin yavrum neyledin
Yaralı gönlüme merhem eyledin
Aşık Melahat doğayı sever
Bayrağı vatanı daim hep över
Giden canlar sudan ucuzmuş meğer
Darlandı yollar hocam nasıl edelim
Bu mantıkla uzaya mı gidelim
Melahat Kuzu (Aşık Melahat abla)
Özel Denizli Tekden Hastanesi ise, “Hislerini şiirlere dökerek bizi mutlu eden Aşık Melahat ablamıza gönülden teşekkür ederiz. Tekden Hastaneleri olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak ve sizlere faydalı olmak bize mutluluk veriyor. Allah Melahat ablamıza da tüm hastalara da şifa versin” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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