Denizli'de 1 haftada 125 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 65’i maddi hasarlı, 60’ı yaralanmalı olmak üzere toplam 125 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli’de 28 Haziran ile 04 Temmuz 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 19 bin 596 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 460 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 125 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 60’ının yaralanmalı, 65’inin maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.

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