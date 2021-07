Gençlik Meclisinde sertifikalar Başkan Osman Zolan'dan

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin online fotoğrafçılık, işaret dili kursu ile yüz yüze gerçekleştirilen diksiyon, sunuculuk ve spikerlik kursuna katılan gençlerin sertifikalarını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan verdi.



Salgın sürecinde gerçekleştirdiği online eğitimler ile gençlerin gözdesi haline gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin online fotoğrafçılık, işaret dili kursu ile yüz yüze gerçekleştirilen diksiyon, sunuculuk ve spikerlik eğitimleri tamamlandı. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler için Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nde sertifika töreni düzenlendi. Fotoğrafçılık, işaret dili ile diksiyon, sunuculuk ve spikerlik eğitimlerini başarıyla tamamlayan 58 kursiyerin sertifika almaya hak kazandığı törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden ve kursiyerler katıldı. Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden, pandemi süreci boyunca faaliyetlere ara vermeden online eğitimler ve etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi. Birden, yapılan faaliyetler hakkında bilgi vererek, kendilerine her şartta destek veren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a teşekkür etti.



“Aldığınız eğitimlerin karşılığını yaşantınızda göreceksiniz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, salgın döneminde bile Gençlik Meclisi’nin aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürmesinden dolayı büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirterek, eğitimlere katılan tüm gönüllülere teşekkür etti. Başkan Zolan, "Kendinizi geliştirme anlamında birçok eğitimlere katıldınız. Her bir eğitimin kendine göre güzelliği ve artıları var. Bundan sonraki yaşantınızda karşılığını göreceksiniz. Sizi belki rahatlatan, kendinizi ifade etme anlamında çok daha ileriye götürecek olan eğitimlerdir. Her birinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum" dedi.

