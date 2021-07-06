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Pandemise dışarıya çıkamayan oturup leblebi yedi Pandemi yasakları leblebi üreticisine yaradı, üretim yüzde 30 arttı

İHA

Pandemise dışarıya çıkamayan oturup leblebi yedi Pandemi yasakları leblebi üreticisine yaradı, üretim yüzde 30 arttı

Pandemi yasakları nedeniyle evlerinden çıkamayanlar sıkıntıdan kuru yeşime yöneldi. 160 imalatçının bulunduğu günde 110 ton sarı leblebinin üretildiği Serinhisar Leblebici İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi’nde üretim yüzde 30 arttı.

Denizli’nin 40 çeşit ürettiği leblebisi ile ünlü Serinhisar ilçesindeki leblebi üreticilerine pandemi yasakları olumlu yansıdı. Kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle evlerinde canı sıkılanlar kuru yeşime yöneldi. Talep artınca günde 110 ton, yılda 30 bin ton sarı leblebinin üretildiği sanayi sitesindeki imalatçıların üretimi yüzde 30 arttı. Türkiye’nin her iline leblebinin gönderildiği ilçeden dünyanın 39 ülkesine de ihracat yapılıyor.

Coğrafi işarete sahip leblebinin mutfağının Serinhisar, vitrininin ise Çorum olduğunu anlatan Serinhisar Leblebici İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Cemal Kobaş, “Serinhisar’da leblebiciler sanayi sitesinde yaklaşık 160 tane imalatımızda günlük 110 ton yıllık ta 30 bin ton sarı leblebi, üretiyoruz. Ürün çeşidimiz yaklaşık 40 çeşit. Üzümlüsünden, trelicelisine, çileklisinden acılısına, tuzlusuna kadar en son yaptığımız ürün leblebi üzerine üzüm çekirdeği kaplamalı üzümlü leblebi. Yaklaşık 39 ülkeye ihracatımız var. Yurt içi de dahil Çorum başta olmak üzere Türkiye’nin her tarafına leblebi gönderiyoruz” dedi.

“Yüzde 30 üretimi fazlalaştırdık”
Leblebinin saf su ve ateşle üretildiğini belirten Kobaş, “Leblebinin mutfağı Serinhisar, vitrini Türkiye’nin her tarafıyla birlikte Çorum’dur. Pandemi döneminde tüketimin artmasıyla birlikte yaklaşık yüzde 30 imalat fazlalığımız gerçekleşti. Yüzde 30 üretimi fazlalaştırdık bu dönemde. Üreticilerimiz için pandemi verimli geçti diyebiliriz. Leblebi doğal bir üründür. Hiçbir katkı maddesi olmadan sadece saf su ve ateşle üretilir. Ayrıca coğrafi işaretimiz de leblebide mevcuttur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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