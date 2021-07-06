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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pamukkale Belediyesporlular şampiyonluk peşinde

İHA

Pamukkale Belediyesporlular şampiyonluk peşinde

Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımından 3 sporcu milli takımlardan davet alırken, taekwondo ve halterciler ise Türkiye Şampiyonası’nda boy gösterecek.

Pamukkale Belediyesporlu sporcular bu ay içinde önemli organizasyonlara katılacaklar. Türkiye Halter Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Gençler ve U 23 Türkiye Halter Şampiyonası 6 ile 10 Temmuz 2021 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da gerçekleşecek. Veysel Eroğlu Spor Salonu’nda yapılacak olan müsabakalarda U 23 kategorisinde 96 kilogramda Mehmet Avcıl, gençler 67 kilogramda ise Fatih Çetin mücadele edecek. Sporcuların hedefi 24 Eylül 2021’de Finlandiya’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası biletini alabilmek olacak.

Taekwondocular iddialı
Pamukkale Belediyespor’un taekwondo branşında yer alan sporcular da bu ay içinde zorlu mücadeleler verecek. 714 Temmuz 2021 tarihleri arasında Ankara Taha Akyol Spor Salonu’nda yapılacak olan Zekeriya Tutar Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nda 44 kilogramda Ceyda Gencer Pamukkale Belediyesporu temsil edecek. Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da yapılan 8’inci Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda Türkiye Şampiyonu olan Gencer, bu müsabakalardan da mutlu dönmek istiyor. Yine taekwondo da 28 Temmuz 2 Ağustos 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan Ümitler Türkiye Şampiyonası’nda +87 kilogramda Erkan Evran da mücadele edecek.

Şampiyon basketbolculara da davet var
Pamukkale Belediyespor’un sezonu şampiyonlukla tamamlayan tekerlekli sandalye basketbol takımından 3 sporcu milli takımlardan davet aldı. Pamukkale Belediyespor’un Filistinli basketbolcusu Fadi El Deeb, Filistin Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı’na davet edildi. Başarılı sporcu ülkesi Filistin formasıyla 917 Temmuz tarihleri arasında Ürdün’ün başkenti Amman şehrindeki şampiyonada görev yapacak. Ayrıca, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu’nun 2021 faaliyet programında yer alan Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası için Pamukkale Belediyespor’dan 2 sporcuya davet aldı. Mavibeyazlı kulüpten Meryem Tan ve Ceyda Akyüz’ün de yer aldığı ve 21 sporcu 2731 Temmuz 2021 tarihlerinde Hatay’ın İskenderun ilçesindeki müsabakalarda boy gösterecek.

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