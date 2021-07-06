Denizlispor yeni sezon hazırlıklarına başlıyor

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TFF 1. Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 20212022 sezonu hazırlıklarına başlıyor.

TFF 1. Lig’in yeni takımlarından Denizlispor, sezon hazırlıklarına başlıyor. Yeşilsiyahlı ekip, 7 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bir araya gelecek ve ilk antrenmanını gerçekleştirecek. Yukatel Denizlispor’un yeni sezon öncesi kamp listesinde; “Hüseyin Altıntaş, Abdulkadir Sünger, Oğuz Yılmaz, Muhammet Özkal, Görkem Can, Özer Özdemir, Veton Tusha, Muhammed Eren Kıryolcu, Alihan Kalkan, Emre Sağlık, Kadir Kurt, Murathan Sütçü, Asım Aksungur, Burak Gümüştaş, Emirhan Kaşcıoğlu, Ferhat Erdoğan, Mert Sarıkuş, Hüseyin Furkan Uslu” isimleri bulunuyor.

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