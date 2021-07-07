Prof. Dr. M. Erdal Coşkun, Türk Omurga Derneği'nin başkanı oldu

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapan ve alanında önemli başarılara imza atan Prof. Dr. Prof. Dr. M. Erdal Coşkun, hafta sonu yapılan seçimle Türk Omurga Derneği'nin yeni başkanı oldu.



Türkiye’ de omurga hastalıkları ile ilgili bilgilerin arttırılması, uzmanlık dönemi ve sonrasında hekimlerin bu konuda bilgilendirilmeleri ve eğitilmeleri, bu amaçlara yönelik olarak kongre, kurs ve toplantılar düzenleme amacıyla 1990 yılında İzmir'de kurulan Türk Omurga Derneği'nin yeni dönem seçimleri yapıldı. Gerçekleşen genel kurul toplantısı sonucunda yeni dönem başkanı, alanında başarılı çalışmalara imza atan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. M. Erdal Coşkun oldu.



Yeni görevine ilişkin tebrikleri kabul eden Prof. Dr. Coşkun, "Türk Omurga Derneği, bu alanda çalışan Beyin Cerrahisi ve Ortopedistleri ortak bir platformda buluşturmak amacıyla kuruldu. Yeni dönemde dünyada söz sahibi olan Türk hekimlerinin, omurga alanındaki ortak çalışma ve deneyimlerini tüm meslektaşlarımıza yaymayı, derneğimizi ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Bu süre zarfında dernek kurullarımız ve üyelerimiz ile birlikte önemli çalışmalar gerçekleştireceğiz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Prof. Dr. Coşkun, yeni dönemde hem dernek başkanlığı hem de yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütecek.

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