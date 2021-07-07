Denizlispor taraftarından olağanüstü genel kurul tarihine tepki



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) Süper Lig'den TFF 1'inci Lig'e ağır borç yükü ve transfer yasağıyla düştükten sonra kadrosu dağılan, 16 Haziran'daki kongrede başkan adayı bulamayınca da belirsizliğe gömülen Denizlispor'da mevcut yönetim, 26 Temmuz ve 3 Ağustos tarihlerinde olağanüstü genel kurul kararı alırken, bu tarihi çok geç bulan taraftarlar isyan etti.

Ligde yeni sezonun 13 Ağustos'ta başlayacağını hatırlatan taraftarlar, kulübün içinde bulunduğu durumlar göz önüne alındığında genel kurul ağustos ayı başında düzenlenirse çok geç kalınacağını sosyal medyada dile getirdi. Başkan Ali Çetin ve mevcut yönetimin daha önce görev sürelerinin dolduğunu açıkladığı yeşil-siyahlılarda başkanlık için adı geçen isimler arasına iş insanı Uğur Akkuş da eklenirken, camiada kongreye kadar nasıl bir yol izleneceği veya seçimde bu kez aday bulunup bulunamayacağı belirsiz.

KİRALIKLAR DÖNDÜ

Antrenmanlara Haluk Ulusoy Tesisleri'nde başlama kararı alan Denizlispor'un elinde geçen sezonki kadrodan yalnızca Hüseyin Altıntaş, Veton Tusha, Abdulkadir Sünger, Muhammet Özkal, Oğuz Yılmaz, Görkem Can ve Özer Özdemir bulunurken, geçtiğimiz sezon farklı takımlarda kiralık oynayan altyapı patentli futbolcular ve altyapıdan gençler, kadroyu oluşturacak. Denizlispor'un elindeki mevcut kadrosunda geçen sezon kiralık gönderilen Kadir Kurt, Emre Sağlık, Murathan Sütçü, Asım Aksungur, Mert Sarıkuş, Alihan Solmaz gibi isimler bulunuyor. Yeşil-siyahlılarla sezon sonu yollarını ayıran yabancı oyunculardan Brezilyalı savunmacı Fabiano Leismann, Portekiz ekiplerinden Boavista ile anlaştı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-07-07 11:49:40



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