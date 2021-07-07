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İki organda tümör saptanan hasta, aynı anda yapılan iki operasyonla sağlığına kavuştu Doç. Dr. Aysun Karabulut: “Hem böbrekte hem de rahimde tümör olan hastamıza histerektomi operasyonu gerçekleştirdik”

İHA

İki organda tümör saptanan hasta, aynı anda yapılan iki operasyonla sağlığına kavuştu Doç. Dr. Aysun Karabulut: “Hem böbrekte hem de rahimde tümör olan hastamıza histerektomi operasyonu gerçekleştirdik”

Bel ağrılarından dolayı Özel Denizli Tekden Hastanesi ortopedi servisine başvuran hastanın çekilen MR’ında 2 farklı organında 2 adet tümör tespit edildi. Hasta tedavi edilmek üzere ameliyata alınarak aynı anda gerçekleştirilen 2 operasyon ile sağlığına kavuştu.

Geçmeyen bel ağrılarından dolayı Özel Denizli Tekden Hastanesi ortopedi servisine başvuran Melahat Kuzu muayenenin ardından çekilen MR’ında böbrekte kitle tespit edildi. Kitle olduğunu belirten Üroloji doktorlarından Op. Dr. Ali Gürağaç; “Çekilen MR’da Lomber Disk Hernisi (Bel fıtığı) ile birlikte sağ böbrekte natürü belli olmayan yaklaşık 8 cm’lik bir kitle tespit edildi. Saptanan kitlenin ekartasyonu (evrelemesi) amacıyla tetkiklerini yaparken böbrekteki kanserli kitle ile beraber rahimde de kanser şüphesi olan kitle saptadık. Kadın Hastalıkları ve Doğum doktorlarımızdan Doç. Dr. Aysun Karabulut ile hastamızı görüştürdük ve iki kanser cerrahisini bir arada yapmaya karar verdik. Hastamızı bilgilendirdik ve ameliyata aldık. Melahat abla çok iyi bir hastamız ve çok şanslı. Türkiye’nin en iyi Üroonkoloji doktorlarından Prof. Dr. İbrahim Yıldırım da ameliyatına girdi. Ameliyatta böbrek tümörünü İbrahim hocam ile birlikte temizledik. Rahimdeki kitleyi de Aysun hocam ve ekibi birlikte çıkardılar. Hastamız iki organdaki iki kanserden de kurtulmuş oldu. Çok şükür güzel bir ameliyat geçirdi ve sağlığına kavuştu. Şu an durumu gayet iyi. Melahat abla çok iyi bir insan gerçekten çok güzel bir kişiliği var. Hastanede herkes tarafından sevildi. Ameliyattan çıktığında bile bir yandan kızıyordu ama bir yandan da bana şiir okuyordu. Kendisine çok teşekkür ederim” dedi.

“Aynı seansta iki cerrahi operasyon yaptığımız hastamız sağlıklı bir şekilde taburcu oldu”
Hasta Melahat Kuzu’nun sağlığı hakkında bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü doktorlarından Doç. Dr. Aysun Karabulut; “Bel ağrısı şikayetiyle gelen hastamızdan istenilen MR sonuçlarında iki organda tümör olduğunu saptadık. Hem böbrekte hem de rahimde tümör olan hastamıza aynı seansta Üroloji Bölümü ile birlikte histerektomi operasyonu gerçekleştirdik. Başarılı geçen operasyon sonrası herhangi bir problem yaşamayan hastamız aynı seansta iki probleminden de kurtulmuştur. Hastamızın sağlığı şu an gayet iyi gerekli kontrolleri yaptık. Hastamız hastaneden ayrılmadan önce bize şiir yazmış. Kendisine yazdığı şiirlerden dolayı çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“Geçmeyen bel ağrılarım vardı, beni ameliyata aldılar ve başarılı geçti”
Hem böbrekte hem de rahimde tümör saptanan Melahat Kuzu bel şikayeti ile geldiğini ameliyattan sonra sağlığına kavuştuğunu söyledi. Melahat Kuzu; “Ben Çal ilçesinin Hançalar Mahallesinde yaşıyorum. Bizim zamanımızda kızlar okumaz düşüncesi yaygın olduğu için ailem beni okula göndermedi. 40 yaşından sonra okuma yazmayı öğrendim. Şimdi şiirler yazıyorum. Hatta iyileşmemde büyük emekleri olan doktorlarıma da şiirler yazdım. Hastaneye gelme amacım bir süredir geçmeyen bel ağrılarım vardı. Ortopedi doktoru Op. Dr. Hasan Metineren’e bel rahatsızlığımdan dolayı muayene için geldim. Hasan Bey beni MR’a yönlendirdi. Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Karabulut çekilen MR’da böbreğimde kitle olduğunu saptadı ve beni üroloji bölümüne sevk etti. Üroloji doktoru Op. Dr. Ali Gürağaç’ın istediği MR’da da rahimde kitle olduğunu söyledi ve Kadın hastalıkları ve Doğum Bölümü’ne yönlendirdi. Doktorlarım iki farklı organda iki tümör olduğunu ve ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Hem Op. Dr. Ali Gürağaç hem de Doç. Dr. Aysun Karabulut tümörleri temizlemek için beni ameliyata aldılar. Ameliyat başarılı geçti. Sonuçlarım temiz çıktı. Şu an gayet iyi durumdayım. Başta doktorlarım olmak üzere tüm Tekden Hastanesi’ne teşekkür ederim. Onların emeklerinin karşılığında ben de şiirler yazarak onları mutlu etmek istedim” ifadelerini kullandı.

“Farklı bölgelerde yaşanan bazı ağrılar farklı bir organdaki hastalığın habercisi olabilir”
Özel Denizli Tekden Hastanesi Radyoloji doktorlarından Prof. Dr. Nevzat Karabulut; “Radyolojiyi ‘Tıbbın gören gözü, görünmeyen yüzü’ şeklinde tarif ederler. Tedavi amaçlı hastanemize gelen hastalarımızda görüntüleme tetkikleri sayesinde hastalığının ne olduğunu net bir şekilde gözlemleyebiliriz. Bazı hastalarda da farklı bölgelerde yaşanan bazı ağrılar çok farklı bir organdaki hastalığın habercisi olabilmektedir. Bunları saptayabilmenin yollarından biri yine görüntüleme tetkikleridir. Bel ağrısı şikayeti ile Ortopedi Bölümü’ne başvuran Melahat Kuzu bu tür hastalardan biri. Çekilen Lomber MR’ı incelediğimde böbrekte kitle fark ederek Üroloji Bölümü’ne yönlendirdim. Üroloji Bölümü’nün istediği Batın MR’ında da Uterus lezyonu görüp Kadın Hastalıkları Bölümü’ne yönlendirme yaptım. Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. Ali Gürağaç, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden de Doç. Dr. Aysun Karabulut başarılı bir ameliyat gerçekleştirerek hastayı sağlığına kavuşturdular. Melahat Kuzu bel ağrısı şikayeti ile gelse de ‘ağrı kesici ilaç yazalım geçer’ diyebileceğimiz bir hasta değildi. Hastanemize gelen tüm hastalarımızdan ayrıntılı bir şekilde tetkikler isteyerek multidisipliner yaklaşımla gerekli tedaviyi uyguluyoruz. Hastanenin gerek fiziki şartları gerekse tıbbi donanımı bu konuda yeterli seviyede. Hem doktorlar hem de hastane olarak son derece titiz bir yaklaşımla hastalarımızı sağlıklı bir şekilde taburcu edebilmekteyiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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