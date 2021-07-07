Otomobil buğday yüklü traktörle çarpıştı: 6 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil buğday yüklü traktörle çarpıştı: 6 yaralı

İHA

Otomobil buğday yüklü traktörle çarpıştı: 6 yaralı

Denizli’de tali yoldan ana yola bağlanmak isteyen buğday yüklü traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada traktör devrilirken 6 kişi yaralandı.
Kaza, Çivril ilçesi Denizli Çivril karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Eyüp Kocabaş idaresindeki 54 D 7230 plakalı römorkuna buğday yüklü traktör ile tarladan evine gitmek üzere yola çıktı. Tali yoldan ana yola bağlanmak istediği sırada 60 SC 622 plakalı Gülistan Kaya, yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrilirken römorkta bulunan buğdaylar ise yola saçıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen traktörde bulunan Eyüp Kocabaş ve Ayşe Kocabaş ile kaza yapan otomobil içerisindeki sürücü Gülistan Kaya, Mustafa Kaya, Viyan Kaya ve Zana Kaya kaza sonucu yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları çevre hastanelere sevk ederken 6 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kick Boks Türkiye Şampiyonasında Denizlili sporcular milli formayı giymeye hak kazandı
YEREL HABERLER Kick Boks Türkiye Şampiyonasında Denizlili sporcular ...
Ağabeyine özenerek başladığı yüzmede olimpiyat kotası aldı
YEREL HABERLER Ağabeyine özenerek başladığı yüzmede olimpiyat kotası ...
Kötekli Yörüklerinin koyun kırkması şölenle başladı Kurbanlık koyunlar ‘Koyun Kırkma Şöleni’yle bayrama hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kötekli Yörüklerinin koyun kırkması şölenle ...
İki organda tümör saptanan hasta, aynı anda yapılan iki operasyonla sağlığına kavuştu Doç. Dr. Aysun Karabulut: “Hem böbrekte hem de rahimde tümör olan hastamıza histerektomi operasyonu gerçekleştirdik”
YEREL HABERLER İki organda tümör saptanan hasta, aynı anda yapılan ...
Denizlispor taraftarından olağanüstü genel kurul tarihine tepki
YEREL HABERLER Denizlispor taraftarından olağanüstü genel kurul ...
Denizli Büyükşehir DESKİ yatırımlarıyla Dalaman Çayı daha temiz Acıpayam'ın çevre sorunları Büyükşehir ile tarihe karışıyor Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan: "Kangren olmuş sorunları birer birer çözüyoruz"
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir DESKİ yatırımlarıyla Dalaman Çayı ...
Tohumu atadan, ekimi ananevi Meşhur Çameli fasulyesi, kara sabanla sürülen tarlalarda toprakla buluşuyor
YEREL HABERLER Tohumu atadan, ekimi ananevi Meşhur Çameli fasulyesi, ...
Devlet hastanesi çamaşırhanesinde korkutan yangın
YEREL HABERLER Devlet hastanesi çamaşırhanesinde korkutan yangın
Prof. Dr. M. Erdal Coşkun, Türk Omurga Derneği'nin başkanı oldu
YEREL HABERLER Prof. Dr. M. Erdal Coşkun, Türk Omurga Derneği'nin ...
Pamukkale'de tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Pamukkale'de tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi ...
Denizli'de vaka sayılarının düşüşü sağlıkçıları sevindirdi
YEREL HABERLER Denizli'de vaka sayılarının düşüşü sağlıkçıları ...
DTO Başkanı Erdoğan, 3 ayda 800 üyesiyle yüz yüze görüştü DTO YİK üyeleri ile sektörleri değerlendirdi Başkan Erdoğan: “YİK üyelerimizin önerileri, yol haritamıza yön verecek”
YEREL HABERLER DTO Başkanı Erdoğan, 3 ayda 800 üyesiyle yüz yüze ...
Öğrencilere kucak açan program; “Telafide Ben de Varım”
YEREL HABERLER Öğrencilere kucak açan program; “Telafide Ben de ...
Denizlispor başkan arayışına girdi Denizlispor Kulübü Derneği yeni bir seçime gidiyor
YEREL HABERLER Denizlispor başkan arayışına girdi Denizlispor Kulübü ...
Denizlispor'da olağanüstü kongre kararı
YEREL HABERLER Denizlispor'da olağanüstü kongre kararı
Denizlispor yeni sezon hazırlıklarına başlıyor
YEREL HABERLER Denizlispor yeni sezon hazırlıklarına başlıyor
Buldan’ın 7 mahallesinde su kesintisi
YEREL HABERLER Buldan’ın 7 mahallesinde su kesintisi
Denizli İl Göç Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Denizli İl Göç Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dereye uçtu Dereye giren hafif ticari araçta 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dereye uçtu Dereye ...
Pamukkale Belediyesporlular şampiyonluk peşinde
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesporlular şampiyonluk peşinde
Hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıktı
YEREL HABERLER Hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıktı
İhtiyaç sahibi 4 bin öğrenciye 3 milyon 840 bin TL öğrenim yardımı Merkezefendi Belediyesi burs miktarını artırdı
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi 4 bin öğrenciye 3 milyon 840 bin TL ...
53 yaşındaki hastaya 8 santimetrelik kesi ile kalp ameliyatı Küçük kesi ile kalp kapağı ameliyatı geçiren hasta Egekent’te sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER 53 yaşındaki hastaya 8 santimetrelik kesi ile kalp ...
Kızılcabölükspor'dan 2 takviye daha
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor'dan 2 takviye daha