Denizli’de 4 mahallede su kesintisi yapılacak

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatlarında yapacağı çalışmalar nedeniyle 8 Temmuz'da 4 mahallede su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatlarında yapacağı çalışmalar nedeniyle su kesintisine gidileceğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada “8 Temmuz 2021 Perşembe günü 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Muratdede, Sırakapılar, Akkonak ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecektir” ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.