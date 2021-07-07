Denizlispor top başı yaptı

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Yukatel Denizlispor, 2021 2022 Sezonu hazırlıklarına başladı.



Bugün Haluk Ulusoy Tesisleri’nde 20212022 sezonu hazırlıklarına başlayan Yukatel Denizlispor, ilk antrenmanı Veli Acar gözetiminde gerçekleştirdi.



Takım halinde yapılan ısınma koşularıyla başlayan antrenman, gruplar halinde yapılan tempolu koşularla devam etti. Takımımız son bölümde yaptığı esneme hareketleriyle antrenmanı tamamladı.



Takımımız yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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