Otomobiliyle bahçe duvarına çarptı, yaya olarak kaçtı



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) Otomobiliyle bahçe duvarına çarptı, yaya olarak kaçtıDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, bir apartmanın bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ve beraberindekiler olay yerinden kaçtı. Bahçe duvarını yıkan otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü.Olay, saat 23.00 sıralarında Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 20 AAU 809 plakalı otomobil, 1482 Sokak üzerindeki bir apartmanın bahçe duvarına çarptı.

Kazanın ardından sürücü ve yanındaki 2 kişi olay yerini terk etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bahçe duvarını yıkan otomobil, çekiciyle otoparka taşındı. Polis, aracın sürücüsü ve yanındakileri tespit etmek için çalışma başlattı.

DHA-Genel Türkiye-Denizli / Merkez Deniz TOKAT

2021-07-08 04:35:37



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