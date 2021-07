Öğrencilerden Özel Cerrahi Hastanesi’ne mektup sürprizi

Denizli’de öğrenciler, korona virüs salgını döneminde gece gündüz demeden fedakarca halk sağlığı için aralıksız çalışan Özel Cerrahi Hastanesi doktorları ve sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu gönderdi.

Korona virüs salgını nedeniyle pandemi döneminde yaşanan kısıtlamalar sonrası, 1 Temmuz tarihi itibariyle normalleşme süreci başladı. Sınıflarında son ders zili çalmadan önce Denizli Çözüm Koleji öğrencileri de, kahraman sağlık çalışanlarını unutmadı. Salgına karşı en ön cephede savaş veren, halk sağlığını korumak adına gece gündüz demeden aralıksız çalışan doktor ve sağlık çalışanlarına; duygularını, minnettarlıklarını ve teşekkürlerini aktaran mektuplar kaleme aldı. Her biri tüm sağlık camiası adına Denizli Özel Cerrahi Hastanesi’nde görev yapan doktor, hemşire ve sağlık çalışanının ismine özel mektupları postaladı. Sabah mesailerine geldiklerinde sürprizle karşılaşan doktor ve sağlık çalışanları, öğrencilerin teşekkür mektuplarıyla duygu seli yaşadı. Gelen mektupları sosyal medya adreslerinden paylaşıp, teşekkür eden sağlık çalışanları ise, geleceğin mimarisi gençlere cevap mektubu yazarak duygularını paylaştı.

“Gençlerin mektubu bize motivasyon oldu”

Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Başhekim Uzm. Dr. Şefik Tarlan, öğrencilerden gelen mektuplarla moral bulduklarını ve duygulandıklarını belirterek, “Öğrencilerimiz, geleceğimiz olan gençlerimiz, çocuklarımızın yazdıkları mektuplar, günümüzü aydınlattı; moral ve motivasyonumuzu yükseltti. Pandeminin ağır yükünü omuzlayan sağlık çalışanlarımızın yükü bu mektuplar ile daha da hafifledi. Hem öğrencilerimizin hem halkımızın desteği bizim azmimizi ve direncimizi artırıyor. Kalemleriyle duygularını kağıtlara döken öğrencilerimizin mektup sürpriziyle, onur ve gurur duyduk. Doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız, öğrencilerimizin bu içten, güzel mektuplarını sosyal medyalarından paylaşıp teşekkür etti. Her birimiz de gençlerimize, birer cevap mektubu yazmanın mutluluğunu yaşadık. Denizli Çözüm Koleji öğrencilerine, öğretmenlerine ve Hastanemiz Kurumsal İletişim ekibine böylesi bir güzelliği bize yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Korona salgını hem sağlık çalışanlarımızın gayreti hem de halkımızın bilinçli olarak salgına karşı topyekûn birlikteliği ve kurallara uymasıyla umarım kısa zamanda hayatımızın ilk sıralarından çıkacaktır. Öğrencilerimizin kaleme aldığı her bir mektubun bizim için öneminin büyük olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Gelecekte bu yavrularımızı okumuş, eğitimlerini ve diplomalarını almış olarak aramızda görmeyi ve bu savaşı onlarla beraber yürütmeyi umuyorum” dedi.

