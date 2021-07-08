70 yıllık Şirinköy Kahvehanesi restorasyonu tamamlandı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 70 yıllık Şirinköy Kahvehanesi'nin restorasyonunu tamamladı. Tarihi yapıyı inceleyen Başkan Zolan, "Tarihimizi korumaya, ecdattan kalan mirasımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz" dedi.

Denizli'de tarihi yapıları restore ederek yok olmaktan kurtarmaya devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi bir mirasın daha gelecek nesillerle yaşamasına imkan sağladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda 70 yıl önce yapılan tarihi Şirinköy Kahvehanesi'nin restorasyon çalışmasını tamamladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, restorasyonu tamamlanan Şirinköy Kahvehanesi'nde incelemede bulundu. Başkan Zolan burada yaptığı açıklama 70 yıl önce inşa edilen Şirinköy Kahvehanesi'nin çok yıprandığını ve tarihi özelliğini kaybetmek üzere olduğunu anlattı.



"En kısa zamanda vatandaşların kullanımına açılacak"

Şirinköy sakinlerinin talebi, kendilerinin gayreti üzerine başladıkları restorasyon projesi kapsamında Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan onaylanan restorasyon projesini orijinaline uygun bir şekilde tamamladıklarını müjdeleyen Başkan Zolan, "Burada 70 yıl önce yapılan ve çok güzel anıların yaşandığı bir kahvehanemiz var. Açık ve kapalı alanı, özel havuzu, yer karoları ve birçok özelliği ile aslına uygun şekilde, mevcut malzemeleri de koruyarak restorasyon işlemini tamamladık. İnşallah en yakın zamanda hizmete alıp vatandaşların kullanımına açacağız. Bugüne kadar birçok eseri ayağa kaldırdık. Denizlimizin kimliğini kazanması, geçmişini ve köklerini bilmesi, tarihi yapıları ayağa kalkması için birçok çalışma yaptık. İşte bunlardan bir tanesi de Şirinköy Kahvehanemiz. Aslına uygun bir şekilde restore edildi" dedi.



"Mirasımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz"

Restorasyon çalışmasında emek veren tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ettiğini ifade eden Başkan Zolan, "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak tarihimizi korumaya, ecdattan kalan mirasımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Denizli'de nerede bir tarihi yapı varsa kaybolmaması, gelecek nesillere aktarılması için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah kalan eserlerimizi de korumaya devam edeceğiz. Restorasyon çalışmamız Şirinköylü vatandaşlarımıza ve Denizlimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

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