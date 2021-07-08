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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Eğitim Müdürü Çimen’den Başkan Örki’ye teşekkür

İHA

Milli Eğitim Müdürü Çimen’den Başkan Örki’ye teşekkür

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, makamında Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen’i ağırladı. Çimen ve beraberindeki şube müdürleri eğitime sağladığı katkılar nedeniyle Başkan Örki’ye teşekkür plaketi takdim etti.

Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen ile beraberindeki şube müdürleri Osman Ülçay, Evin Payan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’yi makamında ziyaret ettiler. Pamukkale Belediyesi’nin ilçe okullarına yaptığı değerli katkılarından dolayı teşekkür ziyaretine geldiklerini belirten Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. İlçemizde bulunan okullarımızda yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etmek istedik diyen Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen, “Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye 20202021 Eğitim Öğretim yılı ve korona virüs salgını süresince ilçedeki tüm okullara verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Belediyemiz Pamukkale’mize bağlı en ücra mahallelerimizde okullarımızdan, merkezdeki okullarımıza kadar salgın süresince düzenli olarak dezenfekte işlemi yapıldı. Bunun yanında bahçe temizliği, peyzaj çalışmaları, kalorifer tesisatlarının elden geçirilmesi, tamirat, boya ve benzeri işlerin yapılması, kütüphane kazandırılması ve mevcut kütüphanelerimize binlerce kitap kazandırılması, 2 bin öğrencimize tablet dağıtılması gibi birçok önemli konuda Pamukkale Belediye Başkanımızın katkıları oldu. Sayelerinde başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçirdik. Pamukkale İlçe Mili Eğitim Müdürü olarak okullarımızdaki eser ve hizmetlerinizden dolayı minnettarlığımızı iletiyorum” dedi.

“Eğitim bizim önceliğimiz”
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Bu plaketi ilçem adına, bütün belediye personelim adına alıyorum. Bu plaket, bize daha çok çalışmamız gerektiğini bize hatırlatacak. İnşallah sizinle beraber ilçemizde eğitim öğretim sezonları şahlanarak devam edecek ve ilçemizde temellerini attığımız okullarımızı da en kısa sürede tamamlayarak, birlikte açılışlarını yapacağız. Sizlerin nezdinde tüm eğitimcilerimize de çocuklarımızın geleceğine ışık tuttukları için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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